АОЗ очікує затверджених ТТХ за кількома позиціями, постачання можуть перейти на 2027 рік

Закупівлі за ТТХ: що кажуть в агенції

За словами представників АОЗ, станом на сьогодні в переліку залишаються кілька позицій, за якими агенція очікує затверджених ТТХ. Разом із Міноборони та Генеральним штабом вона працює над тим, щоб постачання за ними могло перейти на початок 2027 року, аби дати на фронт усе необхідне.

В агенції вважають, що перехід до закупівель за ТТХ розширює конкуренцію, залучає більше виробників і забезпечує ефективніше використання бюджетних коштів. Виробники можуть конкурувати не лише за ціною, а й за якістю, виробничими спроможностями та строками постачання.

"По абсолютній більшості номенклатур (дрони, НРК) ми робимо це не тільки вперше в Україні, а і вперше у світі, тож процес складний, вимагає доброї взаємодії між Агенцією, ГШ та МОУ", - зазначив т.в.о керівника АОЗ Артем Романюков.

Одним із ключових викликів в АОЗ називають передбачуваність закупівель: потреби військових, фінансування, можливості виробників і закупівельні плани мають бути максимально синхронізовані.

Сертифікати якості та відкладальна умова щодо авансу

В АОЗ нагадали, що відповідно до постанови Кабміну №1275 під час укладення контрактів на безпілотні системи та засоби РЕБ тактичного рівня українські виробники мають надати один із трьох документів: сертифікат відповідності стандартам або технічним умовам, витяг з каталогу предметів постачання або акт спільних відомчих випробувань із позитивним висновком.

Тобто вимоги можна виконати через кодифікацію, спільні відомчі випробування або сертифікат відповідності.

За словами представників агенції, на ринку вже працюють органи з оцінки відповідності. Низка виробників надала документи, і на цій підставі АОЗ уклала перші контракти.

Водночас в агенції розуміють, що для нового виробу, який ще проходить кодифікацію, отримати сертифікат може бути проблематично. Для таких випадків у контракті прописують, що аванс виплатять лише після кодифікації виробу. Для кращої реалізації цієї моделі АОЗ разом із Міноборони відпрацьовує зміни до нормативної бази.

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