Минобороны согласовало большинство ТТХ после встречи с производителями оружия, - директор Совета оружейников

Министерство обороны Украины согласовало подавляющее большинство тактико-технических характеристик (ТТХ), которые рынок ждал месяцами, и передало их для запуска закупок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора Украинского Совета оружейников Игоря Федирко .

Ответившие производителям о финансировании и ТТХ

По словам Федирко, Министерство обороны впервые почти за полгода собрало представителей отрасли для откровенного разговора о контрактации — встреча длилась около трех часов с участием значительного числа заместителей министра обороны.

Ведомство признало, что финансовая ситуация сложна: значительная часть закупок зависит от поступающих неравномерно европейских средств, а внутренний ресурс Украины не покрывает всех потребностей Сил обороны. О необходимости дополнительного финансирования уже сообщили Минфин и другие органы, однако пока план контрактации обеспечен деньгами лишь частично.

Министерство также объяснило природу задержки с ТТХ: центры компетенций сами не разрабатывают характеристики, а только собирают данные о применении оружия для Генштаба, который дальше формирует ТТХ и передает их через Минобороны Агентству оборонных закупок.

По словам представителей ведомства, большинство подготовленных ТТХ уже поступило в Минобороны и было направлено в АОЗ, хотя на момент встречи агентство еще ожидало эти документы.

Читайте также: Враг перенимает наши наработки и масштабирует их за считанные недели, - командир 107 бригады ТрО

Почему проблема еще не решена окончательно

Федирко отметил, что синхронизации между Генштабом и Минобороны долго мешали недоразумения между ведомствами, а почти все центры компетенций формально созданы, но критически недоукомплектованы кадрами — по оптимистическому сценарию ощутимое движение должно начаться лишь до конца месяца.

Чтобы не останавливать закупки, Министерство ищет резервы, перераспределяет ресурс и направляет часть средств на прямые закупки там, где это возможно.

До конца месяца ведомство также пообещало запустить электронную систему взаимодействия между рынком, АОЗ и Минобороны, которая позволит производителю видеть статус своей заявки, тендера или контракта — по словам Федорко, до недавнего времени нормальной обратной связи с рынком наладить так и не удалось.

Отдельно он отметил проблему тендерных сроков: процедура, подписание контракта, авансирование, закупка комплектующих, производство и испытание сложной продукции вместе могут длиться от трех до шести месяцев, поэтому часть производителей не выходит на объявленные тендеры из-за нереалистичных дедлайнов.

По словам Федирко, в начале этого года отрасль уже пережила почти пятимесячную паузу в контрактации наземных роботизированных комплексов, и этот провал нельзя допустить зимой 2027 года, ведь производитель не может месяцами удерживать команду и производственную линию без заказов, а затем за один день возобновить серийное производство.

Не решенным остался и вопрос одновременного применения нескольких штрафных санкций за одно нарушение контракта.