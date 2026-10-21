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АОЗ в 2026 году начала закупать тактические ракеты и самолеты

13:24 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Лев Шевченко
АОЗ в 2026 году начала закупать тактические ракеты и самолеты Фото: украинские истребители Су-24 и Су-27 (Getty Images)
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Агентство оборонных закупок ДОТ в этом году начало закупать тактические ракеты и самолеты, а также квадроциклы, мотоциклы и баги. По данным агентства, беспилотников (кроме FPV) она законтрактовала на 300% больше, чем за весь 2025 год.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Тактические ракеты, самолеты и 5 000 пикапов: что нового закупает АОЗ для войск и чего не хватает".

Что нового закупает АОЗ

В агентстве рассказали, что обеспечивают широкий спектр потребностей Сил обороны: от вооружения, боеприпасов и военной техники до беспилотных систем, транспорта, вещевого имущества, питания и горючего. Среди новых категорий этого года кроме тактических ракет и самолетов названы квадроциклы, мотоциклы и баги. В вещевом обеспечении появились женские бронежилеты и противоломочные костюмы.

"Перечень закупаемой агентством продукции формируется в соответствии с потребностями, определенными Генеральным штабом и Министерством обороны. Наша задача обеспечивать эти потребности максимально эффективно, развивать конкуренцию и сокращать сроки поставки необходимой продукции военным", - отметил и.о. директора АОЗ Артем Романюков.

Какие масштабные закупки провело агентство

По данным АОЗ, в этом году она объявила крупнейшую в истории государственных закупок конкурентную процедуру на автомобиле: приобретение 5000 пикапов для сил обороны. Также агентство завершило самую большую по стоимости закупку за все время работы: 155-мм дальнобойных артиллерийских выстрелов. Благодаря конкуренции между поставщиками удалось сэкономить 16% от первоначальной суммы, то есть миллиарда гривен.

Объем контрактирования беспилотников (кроме FPV) вырос на 300% по сравнению со всем 2025 годом. Контрактирование FPV-дронов увеличилось на 54%, а их поставка почти в 3,7 раза.

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В июне АОЗ объявила новый конкурентный тендер на 155-мм артиллерийские выстрелы увеличенной дальности. По словам министра обороны Михаила Федорова, первый тендер по такому подходу стал рекордным по объему закупки дальнобойных выстрелов. Конкуренция между поставщиками сэкономила более 16% ожидаемой стоимости, и эти средства были направлены на дополнительные десятки тысяч выстрелов.

Артем Романюков возглавил АОЗ временно с 1 сентября, до этого занимал должность директора по развитию агентства. Впоследствии временный руководитель назвал принципы, которыми будет руководствоваться в оборонных закупках.

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