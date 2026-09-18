Цифровизация и конкуренция: новый глава АОЗ рассказал, что будет с закупками оружия
Временный исполняющий обязанности директора Агентства оборонных закупок (АОЗ) Артем Романюков назвал главные принципы, которыми будет руководствоваться в оборонных закупках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Артема Романюкова.
Какие принципы определил новый глава АОЗ
Романюков назвал три ключевых принципа своей работы в должности:
- больше реальной конкуренции там, где она возможна - это, по его словам, дает лучшие условия для государства, больше возможностей для производителей и поставщиков и лучшее обеспечение войска;
- дальнейшая цифровизация закупок и понятные, предполагаемые правила для производителей и поставщиков;
- сквозная добродетель и ответственность - закупочные решения должны приниматься исключительно в интересах войска и государства.
Он добавил, что Агентство работает в тесной координации с Министерством обороны, а часть подходов вместе с командой Минобороны нарабатывали еще до его назначения в АОЗ.
Теперь его задача - воплощать эти подходы в закупочных процессах, сохраняя и развивая то, что уже хорошо работает. По словам Романюкова, государство должно эффективно использовать ресурсы, а рынок - понимать правила работы, чтобы каждый военный вовремя получал нужное "за разумные деньги".
Артем Романюков возглавил АОЗ с 1 сентября 2026 года - Наблюдательный совет Агентства единогласно назначил его и.о. руководителя после согласования кандидатуры с Министерством обороны.
До этого Романюков занимал должность директора по развитию АОЗ, а ранее возглавлял департамент политики закупок Минобороны и был заместителем министра по стратегическим отраслям промышленности.
Предыдущий глава Агентства Арсен Жумадилов оставил должность 31 августа 2026.