Цифровизация и конкуренция: новый глава АОЗ рассказал, что будет с закупками оружия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Артема Романюкова .

Какие принципы определил новый глава АОЗ

Романюков назвал три ключевых принципа своей работы в должности:

больше реальной конкуренции там, где она возможна - это, по его словам, дает лучшие условия для государства, больше возможностей для производителей и поставщиков и лучшее обеспечение войска;

дальнейшая цифровизация закупок и понятные, предполагаемые правила для производителей и поставщиков;

сквозная добродетель и ответственность - закупочные решения должны приниматься исключительно в интересах войска и государства.

Он добавил, что Агентство работает в тесной координации с Министерством обороны, а часть подходов вместе с командой Минобороны нарабатывали еще до его назначения в АОЗ.

Теперь его задача - воплощать эти подходы в закупочных процессах, сохраняя и развивая то, что уже хорошо работает. По словам Романюкова, государство должно эффективно использовать ресурсы, а рынок - понимать правила работы, чтобы каждый военный вовремя получал нужное "за разумные деньги".