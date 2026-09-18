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Цифровизация и конкуренция: новый глава АОЗ рассказал, что будет с закупками оружия

16:03 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Цифровизация и конкуренция: новый глава АОЗ рассказал, что будет с закупками оружия Фото: Артем Романюков (Facebook)
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Временный исполняющий обязанности директора Агентства оборонных закупок (АОЗ) Артем Романюков назвал главные принципы, которыми будет руководствоваться в оборонных закупках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Артема Романюкова.

Какие принципы определил новый глава АОЗ

Романюков назвал три ключевых принципа своей работы в должности:

  • больше реальной конкуренции там, где она возможна - это, по его словам, дает лучшие условия для государства, больше возможностей для производителей и поставщиков и лучшее обеспечение войска;
  • дальнейшая цифровизация закупок и понятные, предполагаемые правила для производителей и поставщиков;
  • сквозная добродетель и ответственность - закупочные решения должны приниматься исключительно в интересах войска и государства.

Он добавил, что Агентство работает в тесной координации с Министерством обороны, а часть подходов вместе с командой Минобороны нарабатывали еще до его назначения в АОЗ.

Теперь его задача - воплощать эти подходы в закупочных процессах, сохраняя и развивая то, что уже хорошо работает. По словам Романюкова, государство должно эффективно использовать ресурсы, а рынок - понимать правила работы, чтобы каждый военный вовремя получал нужное "за разумные деньги".

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Артем Романюков возглавил АОЗ с 1 сентября 2026 года - Наблюдательный совет Агентства единогласно назначил его и.о. руководителя после согласования кандидатуры с Министерством обороны.

До этого Романюков занимал должность директора по развитию АОЗ, а ранее возглавлял департамент политики закупок Минобороны и был заместителем министра по стратегическим отраслям промышленности.

Предыдущий глава Агентства Арсен Жумадилов оставил должность 31 августа 2026.

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