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Из чего состоит частная ПВО в Украине: что говорят производители

09:27 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Константин Широкун
Из чего состоит частная ПВО в Украине: что говорят производители Фото: частная ПВО в Украине имеет несколько эшелонов защиты (Getty Images)
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Частная ПВО в Украине должна иметь несколько эшелонов обороны. На ее вооружении находятся как дроны-перехватчики, так и автоматизированные турели.

Об этом представитель компании "Дикі Шершні" рассказал в интервью РБК-Украина.

"Идеальная частная ПВО, которую бизнес может реализовать уже сегодня – это комбинация трех компонентов: дронов, турелей и систем РЭБ", - сообщили в компании.

Отмечается, что если какая-нибудь компания каким-то образом сможет приобрести дефицитные ПЗРК, или даже комплекс Patriot для защиты собственных объектов – это было бы лучшим решением, а сам бизнес стал бы самым привлекательным работодателем в регионе. Однако в реальных условиях дроны, турели и РЭБ – это максимум, приближенный к идеалу.

Экономический смысл инвестировать в такую технологическую комбинацию может находиться в больших холдингах. Развитие приватной ПВО – это дорого. Но это дешевле, чем последствия прилета одного "Шахеда", который может уничтожить объект стоимостью 50 млн долларов вместе с продукцией на аналогичную сумму.

"Если бизнес стремится повысить свои шансы на выживание, нужно строить несколько эшелонов обороны. Ближним эшелоном (непосредственно у инфраструктуры) должны стать автоматизированные турели. А первым, дальним эшелоном – дроны", - добавили представители компании.

Напомним, идею разрешить критически важным предприятиям самостоятельно приобщаться к защите от воздушных атак озвучили еще в прошлом году, когда Министерство обороны возглавлял Денис Шмигаль.

В начале марта 2026 года правительство официально дало разрешение на запуск соответствующего эксперимента.

Впоследствии в Минобороны впервые сообщили об успешных результатах работы частных подразделений ПВО, которые уже начали выполнять боевые задания.

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