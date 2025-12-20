ua en ru
Сб, 20 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Антициклон не отступает: какой сегодня будет погода в регионах

Суббота 20 декабря 2025 07:00
UA EN RU
Антициклон не отступает: какой сегодня будет погода в регионах Фото: синоптики дали прогноз погоды на 20 декабря (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 20 декабря, в Украине погода существенно не изменится. В большинстве регионов будет облачно, без существенных осадков, местами туманы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

Сегодня, 20 декабря, погода в Украине будет оставаться стабильной и без существенных изменений. Страна и в дальнейшем будет находиться под влиянием антициклона, поэтому осадков не ожидается, однако в большинстве областей прогнозируют туманы.

Как отмечают синоптики, ночью будет прохладно, а днем температура воздуха сохранится на плюсовых отметках.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 0+4 градуса. В западных и южных областях воздух прогреется до +3+7 градусов, в Крыму - до +9 градусов.

Погода в Киеве

В столице и области сегодня ожидается облачная погода без осадков, с туманом. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по Киевской области ночью и днем составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Киеве ночью около 0 градусов, днем +1+3 градуса.

Синоптики Укргидрометцентр также предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и в городе Киеве.

В частности, 20 декабря прогнозируется туман с видимостью 200-500 метров, что может затруднить движение транспорта.

Антициклон не отступает: какой сегодня будет погода в регионах

Температура по регионам

  • Запад: ночью 0...-2 градуса, днем +3...+5 градуса
  • Север: ночью 0...-2 градуса, днем 0...+2 градуса
  • Центр: ночью 0...-2 градуса, днем 0...+2 градуса
  • Восток: ночью -1...-3 градуса, днем 0...+2 градуса
  • Юг: ночью 0...+3 градуса, днем +4...+6 градуса
  • Крым: ночью +4...+7 градуса, днем +7...+9 градуса

Антициклон не отступает: какой сегодня будет погода в регионах

Напомним, недавно синоптики сообщали, когда в Украину может прийти похолодание и какая погода ожидается в стране на Рождество.

Также стало известно, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
Новости
В Киеве возле приемной Коордштаба обнаружили предмет, похожий на радиомаячок
В Киеве возле приемной Коордштаба обнаружили предмет, похожий на радиомаячок
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ