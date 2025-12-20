ua en ru
Антициклон не відступає: якою сьогодні буде погода в регіонах

Субота 20 грудня 2025 07:00
Антициклон не відступає: якою сьогодні буде погода в регіонах Фото: синоптики дали прогноз погоди на 20 грудня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 20 грудня, в Україні погода суттєво не зміниться. У більшості регіонів буде хмарно, без істотних опадів, місцями тумани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

Сьогодні, 20 грудня, погода в Україні залишатиметься стабільною та без істотних змін. Країна й надалі перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується, проте в більшості областей прогнозують тумани.

Як зазначають синоптики, вночі буде прохолодно, а вдень температура повітря збережеться на плюсових позначках.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах 0+4 градуси. У західних та південних областях повітря прогріється до +3+7 градусів, у Криму - до +9 градусів.

Погода у Києві

У столиці та області сьогодні очікується хмарна погода без опадів, із туманом. Вітер змінних напрямків, 3-8 метрів за секунду.

Температура повітря по Київській області вночі та вдень становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Києві вночі близько 0 градусів, удень +1+3 градуси.

Синоптики Укргідрометцентр також попередили про небезпечні метеорологічні явища на території Київської області та в місті Києві.

Зокрема, 20 грудня прогнозується туман із видимістю 200-500 метрів, що може ускладнити рух транспорту.

Температура по регіонах

  • Захід: вночі 0…-2 градуси, вдень +3…+5 градуси
  • Північ: вночі 0…-2 градуси, вдень 0…+2 градуси
  • Центр: вночі 0…-2 градуси, вдень 0…+2 градуси
  • Схід: вночі -1…-3 градуси, вдень 0…+2 градуси
  • Південь: вночі 0…+3 градуси, вдень +4…+6 градуси
  • Крим: вночі +4…+7 градуси, вдень +7…+9 градуси

Нагадаємо, нещодавно синоптики повідомляли, коли в Україну може прийти похолодання та яка погода очікується в країні на Різдво.

Також стало відомо, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

