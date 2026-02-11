Антициклон разрушается: почему погода в Украине завтра будет опасная и где прогреет до +10

На смену морозам в Украину идут влажные атмосферные фронты, которые принесут с собой резкое потепление. Однако синоптики предупреждают - местами погода может быть опасной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Читайте также: Невидимая угроза в городах: действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха
Согласно информации эксперта, сейчас "антициклон разрушается, тает, морозы растворяются, влажные теплые циклоны наступают".
Для иллюстрации синоптической ситуации завтра, Диденко опубликовала также соответствующую карту и напомнила:
Синоптик объяснила, что в четверг, 12 февраля, в Украине "из-за деятельности и близости теплого атмосферного фронта западного происхождения" в западных и северных областях пройдут:
"На остальной территории Украины будет преобладать облачная погода, однако без существенных осадков", - рассказала специалист.
Диденко сообщила также, что завтра в Украине ожидается южный порывистый ветер, который "часто" может быть сильным.
"Осторожно", - подчеркнула метеоролог.
Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали предупреждение о снеголавинной опасности на 12 февраля в связи с оттепелью:
Сообщается, что речь идет о 3 уровне опасности, оранжевом.
Исходя из прогноза Диденко, температура воздуха в Украине в течение ближайшей ночи ожидается в среднем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Холоднее в ночные часы будет в восточной части Украины - около 5-12 градусов мороза.
Между тем завтра днем столбики термометров будут колебаться:
В Киеве погода в четверг будет ветреная и влажная.
Температура воздуха ночью - около 0 градусов, днем - от 1 до 3 градусов тепла.
"Учитывая оттепель, особенно тщательно подбирайте обувь, чтобы не промочить ноги, обязательно еще шапки и шарфы - сильный ветер", - посоветовала Диденко.
Кроме того, она напомнила, что не стоит в ближайшее время задерживаться под домами, ведь "уже начинают шевелиться сосульки и куски снега".
В завершение она отметила, что в дальнейшем - пока что - в Украине "побудет теплая влажная погода".
"Вероятное ближайшее колебание в сторону похолодания (нормального, умеренного) - с понедельника, с 16-го февраля", - подытожила специалист.
Напомним, ранее мы рассказывали, какое чудо природы заметили украинцы во время сильных морозов в январе и почему небо в разных областях заиграло редкими красками.
Между тем специалисты предупредили украинцев об опасности во время оттепели.
Кроме того, мы объясняли, как помочь животным и птицам зимой, чтобы не навредить.
Читайте также, почему -25 градусов зимой - не аномалия, и грозит ли Украине "сибирский взрыв".