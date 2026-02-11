Антициклон руйнується: чому погода в Україні завтра буде небезпечна і де прогріє до +10

Як зміниться погода та що буде з опадами

Згідно з інформацією експерта, зараз "антициклон руйнується, розтає, морози розчиняються, вологі теплі циклони наступають".

Для ілюстрації синоптичної ситуації завтра, Діденко опублікувала також відповідну карту та нагадала:

червоні лінії із "вушками" - теплі атмосферні фронти;

сині із колючками - холодні атмосферні фронти.

Ситуація з атмосферними фронтами станом на 12 лютого (карта: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик пояснила, що в четвер, 12 лютого, в Україні "через діяльність та близькість теплого атмосферного фронту західного походження" у західних та північних областях пройдуть:

дощі;

подекуди - з мокрим снігом.

"На решті території України переважатиме хмарна погода, проте без істотних опадів", - розповіла фахівець.

Де і чому погода завтра може бути небезпечною

Діденко повідомила також, що завтра в Україні очікується південний рвучкий вітер, який "часто" може бути сильним.

"Обережно", - наголосила метеоролог.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі опублікували попередження про сніголавинну небезпеку на 12 лютого у зв'язку з вiдлигою:

на високогiр'ї Iвано-Франкiвської області;

на високогiр'ї східної частини Закарпатської області.

Повідомляється, що йдеться про 3 рівень небезпеки, помаранчевий.

Попередження УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Де в Україні завтра буде найтепліше

Виходячи з прогнозу Діденко, температура повітря в Україні впродовж найближчої ночі очікується в середньому від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Холодніше в нічні години буде у східній частині України - близько 5-12 градусів морозу.

Тим часом завтра вдень стовпчики термометрів коливатимуться:

в середньому по Україні - близько 1-4 градусів тепла;

на півдні та заході України - близько 4-8 градусів вище нуля;

у Криму - до +10 градусів за Цельсієм.

У Києві погода в четвер буде вітряна й волога.

Температура повітря вночі - близько 0 градусів, вдень - від 1 до 3 градусів тепла.

Чого чекати від погоди в Україні далі

"Зважаючи на відлигу, особливо ретельно підбирайте взуття, щоб не промочити ноги, обов'язково ще шапки та шалики - сильний вітер", - порадила Діденко.

Крім того, вона нагадала, що не варто найближчим часом затримуватися під будинками, адже "вже починають ворушитися бурульки і шматки снігу".

Насамкінець вона зауважила, що надалі - поки що - в Україні "побуде тепла волога погода".

"Ймовірне найближче коливання в бік похолодання (нормального, помірного) - з понеділка, з 16-го лютого", - підсумувала спеціаліст.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)