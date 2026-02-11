Антициклон руйнується: чому погода в Україні завтра буде небезпечна і де прогріє до +10

На зміну морозам в Україну йдуть вологі атмосферні фронти, які принесуть із собою різке потепління. Проте синоптики попереджають - місцями погода може бути небезпечною.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Читайте також: Невидима загроза в містах: чи справді зимова погода впливає на якість повітря
Згідно з інформацією експерта, зараз "антициклон руйнується, розтає, морози розчиняються, вологі теплі циклони наступають".
Для ілюстрації синоптичної ситуації завтра, Діденко опублікувала також відповідну карту та нагадала:
Синоптик пояснила, що в четвер, 12 лютого, в Україні "через діяльність та близькість теплого атмосферного фронту західного походження" у західних та північних областях пройдуть:
"На решті території України переважатиме хмарна погода, проте без істотних опадів", - розповіла фахівець.
Діденко повідомила також, що завтра в Україні очікується південний рвучкий вітер, який "часто" може бути сильним.
"Обережно", - наголосила метеоролог.
Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі опублікували попередження про сніголавинну небезпеку на 12 лютого у зв'язку з вiдлигою:
Повідомляється, що йдеться про 3 рівень небезпеки, помаранчевий.
Виходячи з прогнозу Діденко, температура повітря в Україні впродовж найближчої ночі очікується в середньому від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Холодніше в нічні години буде у східній частині України - близько 5-12 градусів морозу.
Тим часом завтра вдень стовпчики термометрів коливатимуться:
У Києві погода в четвер буде вітряна й волога.
Температура повітря вночі - близько 0 градусів, вдень - від 1 до 3 градусів тепла.
"Зважаючи на відлигу, особливо ретельно підбирайте взуття, щоб не промочити ноги, обов'язково ще шапки та шалики - сильний вітер", - порадила Діденко.
Крім того, вона нагадала, що не варто найближчим часом затримуватися під будинками, адже "вже починають ворушитися бурульки і шматки снігу".
Насамкінець вона зауважила, що надалі - поки що - в Україні "побуде тепла волога погода".
"Ймовірне найближче коливання в бік похолодання (нормального, помірного) - з понеділка, з 16-го лютого", - підсумувала спеціаліст.
