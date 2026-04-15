Антициклон Quirin изменит погоду в Украине: где сегодня будет дождливо, а где разогреет до +17

07:00 15.04.2026 Ср
2 мин
Кому все же стоит прихватить зонтик?
aimg Ирина Глухова
Антициклон Quirin изменит погоду в Украине: где сегодня будет дождливо, а где разогреет до +17 Фото: синоптики дали прогноз погоды на 15 апреля (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)

Сегодня, 15 апреля, Украина окажется под влиянием антициклона Quirin, который принесет солнечную погоду в большинство областей. Температура воздуха начнет расти, однако ночи еще будут оставаться холодными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Погода в Украине

По словам Диденко, 15 апреля метеорологические условия в Украине будут определяться гребнем финского антициклона Quirin. Несмотря на доминирование антициклона, восточный атмосферный фронт частично повлияет на северо-восточные области.

Поэтому сегодня почти по всей стране будет преобладать сухая и солнечная погода. Только атмосферный фронт с востока заденет Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области небольшим дождем.

Как отметила синоптик, ночи еще будут оставаться холодными от +1 до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +12...+17 градусов, а на северо-востоке будет немного свежее от +9 до +12 градусов.

Ветер в Украине северо-западный, умеренный, временами порывистый.

"Не спешите переходить на слишком открытый стиль в одежде, еще свежо", - посоветовала Диденко.

Погода в Киеве

По прогнозу, в столице сегодня ожидается сухая погода. Ночью температура составит +3...+5 градусов, днем - до +15 градусов.

Ветер северо-западный, до обеда местами порывистый, во второй половине дня ослабеет.

Погода в апреле

Напомним, с 6 апреля в Украине произошло резкое изменение погодных условий из-за вторжения холодного арктического воздуха и перемещения активного циклона. Это привело к значительному похолоданию с ночными заморозками почти во всех регионах.

В Укргидрометцентр проанализировали погодные условия в начале месяца и объяснили, как такие температурные колебания могут повлиять на будущий урожай.

В то же время синоптики уже прогнозировали постепенное возвращение тепла в Украину и отступление ночных заморозков, хотя и предупреждали о возможных погодных "сюрпризах" в течение недели.

Подробнее о том, каким в целом может быть апрель в Украине, читайте в материале РБК-Украина.

