Антициклон Quirin изменит погоду в Украине: где сегодня будет дождливо, а где разогреет до +17

Сегодня, 15 апреля, Украина окажется под влиянием антициклона Quirin, который принесет солнечную погоду в большинство областей. Температура воздуха начнет расти, однако ночи еще будут оставаться холодными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram .

Погода в Украине

По словам Диденко, 15 апреля метеорологические условия в Украине будут определяться гребнем финского антициклона Quirin. Несмотря на доминирование антициклона, восточный атмосферный фронт частично повлияет на северо-восточные области.

Поэтому сегодня почти по всей стране будет преобладать сухая и солнечная погода. Только атмосферный фронт с востока заденет Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области небольшим дождем.

Как отметила синоптик, ночи еще будут оставаться холодными от +1 до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +12...+17 градусов, а на северо-востоке будет немного свежее от +9 до +12 градусов.

Ветер в Украине северо-западный, умеренный, временами порывистый.

"Не спешите переходить на слишком открытый стиль в одежде, еще свежо", - посоветовала Диденко.

Погода в Киеве

По прогнозу, в столице сегодня ожидается сухая погода. Ночью температура составит +3...+5 градусов, днем - до +15 градусов.

Ветер северо-западный, до обеда местами порывистый, во второй половине дня ослабеет.