Леся Никитюк показала, как носить кожу и total-black: дерзкий "лук", который хочется повторить
Ведущая и блогер Леся Никитюк доказала, что total-black может быть не только базовым, но и выразительным и с характером. Телеведущая показала новый образ, в котором соединила экокожу и спортивный верх, создав дерзкий и одновременно повседневный "лук".
Что носит Никитюк и как стилизовать кожаные брюки, рассказывает РБК-Украина.
Новый "лук" Леси
На селфи звезда позирует в черных брюках прямого кроя, которые формируют четкую линию силуэта и придают комплекту энергичное рок-настроение. А на "верх" Никитюк выбрала объемную черную кофту с лаконичным золотистым принтом и молнией у горловины.
Кстати, это не просто худи, а мерч ее любимого-военного, что делает образ личным и очень символичным.
Никитюк показала модный "лук" (скриншот)
Сочетание фактуры и экокожи и мягкого oversize создает баланс мятежного и домашнего, а total-black в исполнении Никитюк выглядит совсем не буднично, а продуманно и трендово. Минимальный макияж и прямые волосы довершают образ, сохраняя акцент именно на одежде.
Как носить экокожу зимой
Кожаные брюки - один из самых удачных вариантов зимнего гардероба, ведь они держат форму, добавляют образу фактурности и всегда выглядят дороже, чем стоят. Этот элемент легко комбинируется с теплыми вещами, но важно подобрать правильный верх.
С экокожей гармонично сочетаются:
- объемные свитера
- флисовые или хлопковые худи
- теплые рубашки из шерсти или твидовые жакеты.
Какая верхняя одежда подойдет под кожаные брюки зимой
Экокожа любит структурный верх, поэтому к таким брюкам подходят:
- длинные пальто прямого кроя, которые делают силуэт стройнее и добавляют элегантности
- oversize-пуховики, которые создают модный контраст объема и фактуры
- дубленки или эко-шубы, это теплый и одновременно стильный вариант, который прекрасно работает с total-black
- кожаные куртки или косухи, это отличный вариант для тех, кто хочет завершить образ в стиле "монолук".
