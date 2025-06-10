ua en ru
Вт, 10 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Антирекорд по запускам "Шахедов" и новый обмен пленными Украины и РФ: новости за 9 июня

Вторник 10 июня 2025 06:30
UA EN RU
Антирекорд по запускам "Шахедов" и новый обмен пленными Украины и РФ: новости за 9 июня Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты запустили по Украине рекордное количество "Шахедов". Тем временем Украина и РФ провели новый обмен пленными.

Детальнее о том, что произошло в понедельник, 9 июня, - в материале РБК-Украина.

РФ ночью запустила по Украине "рекордные" 499 дронов и ракет: как отработала ПВО

В ночь на 9 июня российские оккупанты запустили по Украине 499 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось обезвредить 479 из них.

Согласно предварительным данным, по состоянию на 10:30 было обезврежено 479 средств воздушного нападения (292 были сбиты огневыми средствами и 187 - локально потеряны).

Украина и РФ провели новый этап обмена пленными: все подробности

Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Удалось освободить пленных из отдельных категорий, согласованных на переговорах в турецком Стамбуле 2 июня.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, сегодня среди категорий тех, кого удалось вернуть - это раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.

Генштаб подтвердил поражение завода в Чебоксарах, где РФ изготавливала антенны для "Шахедов"

В ночь на 9 июня беспилотники поразили мощности завода "Прогресс" в российском городе Чебоксары (Чувашская республика РФ), сообщил Генштаб ВСУ.

Это предприятие занимается в частности производством навигационного оборудования для "Шахедов".

Израиль предоставил Украине системы Patriot, - посол

Израиль помог Украине усилить защиту неба от российских ракет. Речь о передаче систем противовоздушной обороны Patriot, заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Россия может подготовиться к нападению на НАТО в течение 5 лет, - Рютте

Россия стремительно наращивает свое вооружение. Страна может подготовиться к нападению на НАТО в течение 5 лет, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

По его словам, согласно прогнозам, только в этом году российская оборонная промышленность выпустит 1500 танков, 3000 бронетранспортеров и 200 ракет "Искандер".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Обмен пленными Война в Украине Дрони
NEWS
Россия ударила по Одессе беспилотниками: все подробности
Россия ударила по Одессе беспилотниками: все подробности
DAILY
За границу выезжают не только 17-летние парни, но и девушки: интервью с образовательным омбудсменом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина За границу выезжают не только 17-летние парни, но и девушки: интервью с образовательным омбудсменом