"Киевстар", Vodafone и lifecell получили требование от АМКУ из-за "безлимитного" интернета

Операторам мобильной связи Украины рекомендовано прекратить распространение неточной информации о безлимитном интернете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Антимонопольный комитет Украины.
АМКУ предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации "Киевстар", Vodafone и lifecell. Комитет обнаружил, что операторы используют утверждение о "безлимитном интернете", хотя после фиксированного объема трафика скорость существенно снижается.
В комитете выяснили, что информация о таких ограничениях предоставляется способом, который затрудняет ее восприятие.
В частности, ее размещают мелким шрифтом или в справочных материалах. Поэтому потребитель может рассчитывать на отсутствие каких-либо ограничений, в том числе в части скорости передачи данных.
В ведомстве отметили, что действия операторов содержат признаки нарушения статьи 15-1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции".
"Информация об ограничении скорости мобильного интернета после использования фиксированного объема интернет-трафика не доводится до потребителя четким, доступным и понятным способом", - подчеркнули в АМКУ.
Комитет требует, чтобы операторы информировали потребителей о безлимитном мобильном интернете способом, который не допускает введения в заблуждение.
Напомним, в Украине мобильные операторы периодически пересматривают и оптимизируют стоимость своих услуг из-за ряда объективных факторов.
Ранее сообщалось, что тарифы всех трех операторов - "Киевстар", Vodafone и Lifecell - рекордно дорожают.
Тогда рост стоимости услуг в среднем на треть компании объясняли подорожанием коммунальных услуг, а также значительными повреждениями инфраструктуры из-за российских ракетных обстрелов.
Впоследствии в "Киевстар" отметили, что каждый пересмотр тарифов - это вынужденная реакция на рыночную реальность. Операторы не застрахованы от внешних факторов, поэтому планируют и в дальнейшем реагировать на экономическую ситуацию.
Кроме того, в апреле стало известно, что lifecell также меняет стоимость и наполнение популярных тарифных планов. Обновления, в частности, коснулись линеек для бизнеса, таких как "Диджитал офис" и "Бизнес Союз".