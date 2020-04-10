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В антикризовому плані необхідно передбачити зниження портових зборів, - Кінах

Новини » Промисловість     10.04.2020 - 15:02
В антикризовому плані необхідно передбачити зниження портових зборів, - Кінах
Фото: Анатолій Кінах (РБК-Україна)

Також екс-прем'єр закликає не допускати підвищення тарифів "Укрзалізниці"

В антикризовому плані необхідно передбачити підтримку державою в першу чергу експортоорієнтованих галузей, зокрема забезпечити зниження портових зборів і не допустити підвищення тарифів "Укрзалізниці" на вантажоперевезення продукції підприємств-експортерів. Про це заявив екс-прем’єр, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, передає РБК-Україна.

"Україна, яка дуже залежить від зовнішніх ринків, тим більше, у нас дуже ризикований експорт, 72% експорту України - це сировина агропромислового комплексу і гірничо-металургійного, Україна, як і інші держави, повинна мати свій антикризовий план, як у поточній ситуації, так і по тому, що буде далі робити після завершення цієї пандемії", - сказав Кінах.

За словами екс-прем’єра, гірничо-металургійний комплекс - галузь, яка дуже потерпає сьогодні від карантинних заходів, і держава повинна зробити все можливе для недопущення зниження конкурентоспроможності підприємств ГМК на світових ринках. На його думку, перш за все необхідно зменшити навантаження на собівартість продукції підприємств-експортерів, зокрема шляхом зниження портових зборів на її перевалку та не допустити підвищення тарифів на вантажоперевезення залізницею.

"Необхідно знижувати портові збори, не допускати підвищення тарифів на перевезення "Укрзалізниці" вантажів, які йдуть на експорт, гірничо-металургійного та аграрного комплексу. Працювати над взаємовідносинами з банківською системою, забезпечувати доступ до кредитних ресурсів", - вважає Кінах.

Нагадаємо, Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) заявила, що ставки портових зборів в українських портах не мають під собою жодного економічного обґрунтування та є найвищими серед країн Чорноморського регіону.

Своєю чергою президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов заявив, що зниження портових зборів в умовах кризи дозволить уникнути подорожчання сільгосппродукції.

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Новини України Анатолій Кінахекспортпорт
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