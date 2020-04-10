В антикризисном плане необходимо предусмотреть снижение портовых сборов, - Кинах

Фото: Анатолий Кинах (РБК-Украина)

Также экс-премьер призывает не допускать повышения тарифов "Укрзализныци"

В антикризисном плане необходимо предусмотреть поддержку государством в первую очередь экспортоориентированных отраслей, в частности обеспечить снижение портовых сборов, и не допустить повышения тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки продукции предприятий-экспортеров. Об этом заявил экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, передает РБК-Украина.

"Украина, которая очень зависит от внешних рынков, тем более, у нас очень рискованный экспорт, 72% экспорта Украины - это сырье агропромышленного комплекса и горно-металлургического, Украина, как и другие государства, должна иметь свой антикризисный план, как в текущей ситуации, так и по тому, что будет дальше делать после завершения этой пандемии", - сказал Кинах.

По словам экс-премьера, горно-металлургический комплекс - отрасль, которая очень страдает сегодня от карантинных мероприятий, и государство должно сделать все возможное для недопущения снижения конкурентоспособности предприятий ГМК на мировых рынках. По его мнению, прежде всего необходимо уменьшить нагрузку на себестоимость продукции предприятий-экспортеров, в частности путем снижения портовых сборов на ее перевалку и не допустить повышения тарифов на грузоперевозки железной дорогой.

"Необходимо снижать портовые сборы, не допускать повышения тарифов на перевозки "Укрзализныци" грузов, которые идут на экспорт, горно-металлургического и аграрного комплекса. Работать над взаимоотношениями с банковской системой, обеспечивать доступ к кредитным ресурсам", - считает Кинах.



Напомним, Украинская ассоциация производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) заявила, что ставки портовых сборов в украинских портах не имеют под собой никакого экономического обоснования и являются самыми высокими среди стран Черноморского региона.

В свою очередь президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев заявил, что снижение портовых сборов в условиях кризиса позволит избежать подорожания сельхозпродукции.