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ФРТУ просить Кабмін знизити портові збори в Україні в умовах кризи

Новини » Промисловість     01.04.2020 - 10:36
ФРТУ просить Кабмін знизити портові збори в Україні в умовах кризи
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Зараз вартість суднозаходу в українських портах у порівнянні з закордонними портами вище на 100%

Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) звернулася до прем'єр-міністру України, міністра інфраструктури та першого заступника міністра інфраструктури України щодо можливості зближення розмірів портових зборів в Україні до рівня схожих закордонних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаної епідемією коронавірусу. Про це йдеться у листі ФРТУ, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, у листі йдеться, що епідемія може мати довгострокові наслідки для української економіки й привести до істотного скорочення експорту і значного зниження ВВП. В таких умовах суттєвим чинником, який може вплинути на утримання експортного потенціалу і забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, є зниження ставок портових зборів, що дозволить значно зменшити навантаження на українських виробників-експортерів та надасть їм можливість пропонувати свою продукцію на міжнародних ринках за "прохідними" цінами.

Відзначається також, що зараз вартість суднозаходу в українських портах у порівнянні з закордонними портами вище на 100% - 450%. Надмірно високий рівень портових зборів негативно впливає на конкурентоспроможність портів України, та завдає шкоди розвитку як самих портів, так і економіці України.

ФРТУ у своєму зверненні нагадує, що ще кілька років тому за участю фахівців Світового банку розроблялася Методика розрахунку портових зборів. Згідно з цією методикою передбачалося зниження ставок розміром до 60%. У середньостроковій перспективі це передбачало серйозний економічний ефект коштом залучення вантажопотоків в українські порти. Зниження портових зборів з 1 січня 2018 року на 20% дозволило збільшити вантажообіг в українських портах на 21%, і досягти рівня в 160 млн т у 2019 році. Потенціал зниження портових зборів залишається на рівні 40%-50%. При подальшому зниженні портових зборів на 20%, як вважають у Федерації, можна буде очікувати, що річний вантажообіг морських портах України у 2021-2025 роках збільшиться до 190 млн т.

У Федерації роботодавців транспорту України відзначають, що в умовах епідемії коронавірусу в різних країнах знижується навантаження на бізнес з метою підтримки економіки. У зв'язку з цим ФРТУ просить прем'єр-міністра дати доручення Міністерству інфраструктури України підготувати пропозицію щодо зниження портових зборів у розмірі як мінімум 20% з 1 травня 2020 року, що дозволить наблизити портові збори в Україні до рівня порівнянних портів світу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в порту Гамбург введено мораторій на стягнення платежів за оренду землі та приміщень за три місяці: квітень, травень і червень. Безпроцентна відстрочка по оренді надається до 31 грудня 2020 року.

Крім того, також на тримісячний термін вводиться мораторій на сплату портових зборів для морських перевізників і перевізників по внутрішніх водних шляхах. Портові збори за ці місяці можна буде сплатити до 31 грудня. На весь другий квартал 2020 року від сплати всіх портових зборів звільняються пасажирські судна.

Аваков: Україна почне повертатися до нормального життя не раніше 15 травня В ФРУ назвали звільнення від сплати земельного податку легкою формою підтримки промисловості  
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