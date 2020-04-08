Портові збори в українських портах одні з найвищих у світі, - УкрФА

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За його словами, ставки портових зборів у наших портах не мають під собою жодного економічного обґрунтування

Портові збори в українських портах найвищі серед країн Чорноморського регіону та економічно не обґрунтовані, їх потрібно знижувати. Про це заявив виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА Сергій Кудрявцев, передає РБК-Україна.

"Портові збори в українських портах - найвищі в Чорному морі (більше ніж на 50%) та одні з найвищих у світі. В українських портах на кожну тонну вантажу припадає $2-$2,5 (в портах Миколаївського регіону - $4-$6 коштом більших витрат на прохід каналу) дисбурсментських витрат (витрати судна, вироблені під час його перебування в порту)", - розповів Кудрявцев.

За його словами, ставки портових зборів у наших портах не мають під собою жодного економічного обгрунтування, при цьому їх високий рівень не позначається на розвитку портової інфраструктури.

"Держава щорічно збирає близько 5-6 млрд грн портових зборів, але це слабо впливає на розвиток портової інфраструктури", - підкреслив Кудрявцев.

Він також розповів, що раніше розроблялася методика визначення ставок портових зборів за участю фахівців Світового банку, згідно з якою передбачалося знизити ставки, що діють на 60%. Що, за його словами, в середньостроковій перспективі дало б серйозний економічний ефект внаслідок залучення вантажопотоків в українські порти.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) звернулася до прем'єр-міністра України та керівництва міністерства інфраструктури з проханням знизити на 20% розміри портових зборів в Україні до рівня порівнянних закордонних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаного епідемією коронавірусу.

Президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов вважає, що зниження портових зборів в умовах кризи дозволить уникнути подорожчання сільгосппродукції.

Крім того, генеральний директор УНПА "Укркокс" Анатолій Старовойт заявив, що зниження портових зборів зменшить вартість продукції підприємств гірничо-металургійного комплексу і підвищить конкурентоспроможність українського експорту.