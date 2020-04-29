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Фінкомітет Ради відправив на доопрацювання програму діяльності Кабміну

Новини » Політика     29.04.2020 - 12:02
Фінкомітет Ради відправив на доопрацювання програму діяльності Кабміну
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таке рішення було прийнято в ході сьогоднішнього засідання

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики відправив на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів України під головуванням Дениса Шмигаля. Про це написав перший заступник голови комітету, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк на своїй сторінці в Facebook.

У комітеті документ назвали "рефератом".

Фінкомітет Ради відправив на доопрацювання програму діяльності Кабміну

"Щойно наш податковий комітет прийняв рішення направити на доопрацювання реферат (вона ж програма) діяльності уряду! З таким документом краще до нас навіть не приходити", - написав замглави комітету.

Нагадаємо, раніше на сайті Верховної ради була оприлюднена Програма діяльності Кабінету міністрів України на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. У документі підкреслювалося, що, реагуючи на поточні виклики, "уряд направить першочергові зусилля на вирішення завдань, які ставить перед Україною світова пандемія COVID-19".

Так, у разі затвердження Програми уряд отримає річний імунітет, а Рада не зможе звільнити прем'єра. Водночас уряд Олексія Гончарука мав імунітет до жовтня 2020 року, але глава КМУ добровільно подав у відставку.

Як писало РБК-Україна, за даними останніх соцопитувань, більшість українців незадоволені діяльністю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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