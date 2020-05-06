Комітет рекомендує Раді направити програму діяльності Кабміну на доопрацювання

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Члени комітету під час обговорення наголошували, що урядовий проект є декларативним

Комітет парламенту з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній раді направити на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, члени комітету розглянули документ на засіданні 5 травня.

"Члени комітету під час обговорення наголошували, що урядовий проект є декларативним і його не можна підтримувати", - вказано у повідомленні.

Парламентарі висловили низку зауважень до проекту постанови, зокрема, щодо відсутності конкретики в програмі діяльності уряду, а також висловили пропозиції для врахування їх під час доопрацювання проекту.

"За результатами обговорення комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді направити проект постанови №3330 на доопрацювання з урахуванням зауважень та пропозицій, висловлених членами комітету під час обговорення. Своє рішення комітет направив головному комітету з опрацювання проекту - комітету з економічного розвитку", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики відправив на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів України під головуванням Дениса Шмигаля. У комітеті документ назвали "рефератом".

Як писало РБК-Україна, раніше на сайті Верховної ради була оприлюднена Програма діяльності КМУ. У документі підкреслювалося, що, реагуючи на поточні виклики, "уряд направить першочергові зусилля на вирішення завдань, які ставить перед Україною світова пандемія COVID-19".

Зазначимо, за даними останніх соцопитувань, більшість українців незадоволені діяльністю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.