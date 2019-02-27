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Антикорупційний комітет розпочав розгляд розслідування щодо Гладковського


На засіданні присутній журналіст Денис Бігус та представник державного концерну "Укроборонпром" Сергій Омельченко

Комитет по вопросам предотвращения коррупции Верховной рады начал рассмотрение фактов, которые были обнародованы в журналистском расследовании относительно коррупции в оборонной сфере. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

На заседании присутствует журналист Денис Бигус и представитель государственного концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко, а также представители СБУ и ГФС.

"Первым вопросом предлагаю поставить рассмотрение обнародованных в журналистском расследовании "Наші гроші" фактов коррупции в сфере деятельности Государственного концерна "Укроборонпром" при непосредственном участии первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Гладковского О.Б.", - заявил председатель комитета.

Напомним, журналистка программы "Наші гроші" Леся Иванова опубликовала расследование, в котором говорится о том, что люди из окружения президента Петра Порошенко причастны к хищению в оборонной сфере. По данным программы "Наші гроші", сын Гладковского организовал схему контрабандной поставки российских деталей для военной техники, причем украинские оборонные предприятия переплачивали за это в 2-4 раза. После этого Гладковский объявил о прекращении полномочий в СНБО.

Отметим, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что ГПУ уже давно ведет расследование по хищениям в оборонном секторе.

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