Двох фігурантів справи про розкрадання в армії відсторонили від посад

Фото: глава "Укроборонпрому" Павло Букін (ukrspecexport.com)

Директора ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені А. А. Морозова" та ДП "Ізюмський приладобудівний завод" відсторонили від посад

Директор Державного підприємства "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені А. А. Морозова" Олексій Бабіч та директор ДП "Ізюмський приладобудівний завод" Сергій Філоненко відсторонені від своїх посад. Про це повідомив генеральний директор Укроборонпрому Павло Букін, передає РБК-Україна з посиланням на "Цензор.НЕТ"

Таким чином, Філоненка і Морозова відсторонили у зв'язку з розслідуванням журналістів про розкрадання в оборонній сфері.

"У зв'язку з суспільним резонансом, викликаним оприлюдненням інформації програми "Наші гроші", та для забезпечення належних умов для відповідного розслідування правоохоронними органами відсторонити від посади директора ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені А. А. Морозова" Бабіча А. А. і директора ДП "Ізюмський приладобудівний завод" Філоненка С. В.", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше в Укроборонпромі заявили, що розслідування програми "Наші гроші" про причетність керівництва концерну до розкрадань містить маніпуляції. Зокрема, у концерні вважають некоректним оцінювати зміст інформації, викладеної у розслідуванні, так як журналісти не вказали її джерела. У той же час підкреслюється, що дані про діяльність ТОВ "Оптимумспецдеталь" могли бути отримані в рамках декількох кримінальних проваджень.

Раніше повідомлялося, що заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який є наближеним до президента Петра Порошенка, що його син Ігор і чинний директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми в оборонному комплексі.