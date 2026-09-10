Антибиотики будут назначать по-новому: что изменилось для украинских врачей и пациентов

В Украине утвердили новые стандарты рационального применения противомикробных препаратов. Они касаются как антибиотиков, так и противовирусных, противогрибковых или противопаразитарных препаратов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.
Украинцам рассказали, что Минздрав утвердил два стандарта рационального применения противомикробных лекарственных средств:
Уточняется, что документы разработали во исполнение Государственной стратегии борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам на период до 2030 года.
В целом новые стандарты определяют единые подходы к назначению, корректировке и прекращению противомикробной терапии.
Их цель:
Антимикробная резистентность (или АМР) возникает тогда, когда микроорганизмы перестают реагировать на препараты, предназначенные для борьбы с ними.
Из-за этого инфекции становятся более сложными для лечения, а также растет риск:
По данным МОЗ, новые стандарты касаются:
Отмечается, что новые стандарты устанавливают четкие правила применения противомикробных препаратов на разных уровнях (первичной и специализированной медицинской помощи).
Основной принцип введенных изменений - противомикробный препарат должен назначаться:
Так, должно быть письменное обоснование каждого назначения в медицинской документации или электронной системе здравоохранения.
"Врач должен указать диагноз или обоснованное подозрение на инфекцию, название действующего вещества, дозу, способ применения, продолжительность лечения и дату его пересмотра", - объяснили в Минздраве.
Антибиотики могут назначаться только при наличии подтвержденной или обоснованно подозреваемой бактериальной инфекции.
"Для выбора антибиотиков будут применять классификацию ВОЗ AWaRe, которая разделяет их на три группы: доступа, наблюдения и резерва", - отметили в министерстве.
Тем временем по просьбе пациента назначать противомикробные препараты запрещается - если для этого нет медицинских показаний.
Вводится также:
Кроме того, новые стандарты предусматривают оценивание эффективности антибиотикотерапии через 48-72 часа после ее начала.
"Если бактериальная инфекция не подтверждена или установлен другой диагноз, применение антибиотика нужно прекратить", - разъяснили в МОЗ.
Еще одно изменение - обязательное информирование пациента понятным языком:
По данным Минздрава, стандарт для первичной медицинской помощи:
В таком случае пациент начинает принимать антибиотик только:
Стандарт для специализированной медицинской помощи регулирует применение противомикробных препаратов:
Он предусматривает:
В МОЗ подчеркнули, что новые стандарты не должны задерживать неотложное лечение.
"В частности, при обоснованном подозрении на септический шок антибиотикотерапию необходимо начать в течение первого часа - сразу после забора материала для бактериологического исследования", - уточнили в ведомстве.
Сообщается, что соблюдение стандартов будут оценивать по определенным индикаторам качества.
Так, на уровне первичной помощи желательно, чтобы:
Для специализированной помощи установлены отдельные показатели - в зависимости от условий оказания помощи.
Желательная доля антибиотиков резерва составляет:
Напомним, ранее мы рассказывали, что Минздрав расширил сервис поиска самых дешевых лекарств (что поможет не переплачивать в аптеках).
Кроме того, мы объясняли, как упростили доступ к медикаментам в небольших селах и громадах вблизи линии фронта.
Читайте также, какие лекарства разрешили продавать на украинских АЗС.