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Антибиотики будут назначать по-новому: что изменилось для украинских врачей и пациентов

13:10 10.09.2026 Чт
4 мин
Как теперь будут лечить инфекции и выпишут ли антибиотик "по требованию"?
aimg Ирина Костенко
Правила назначения и применения противомикробных препаратов изменили (фото иллюстративное: Getty Images)

В Украине утвердили новые стандарты рационального применения противомикробных препаратов. Они касаются как антибиотиков, так и противовирусных, противогрибковых или противопаразитарных препаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

О каких новых стандартах идет речь

Украинцам рассказали, что Минздрав утвердил два стандарта рационального применения противомикробных лекарственных средств:

  • для заведений первичной медицинской помощи;
  • для специализированной медицинской помощи.

Уточняется, что документы разработали во исполнение Государственной стратегии борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам на период до 2030 года.

Цель введенных изменений

В целом новые стандарты определяют единые подходы к назначению, корректировке и прекращению противомикробной терапии.

Их цель:

  • сделать лечение инфекционных заболеваний эффективным и безопасным;
  • уменьшить распространение антимикробной резистентности.

Что такое антимикробная резистентность

Антимикробная резистентность (или АМР) возникает тогда, когда микроорганизмы перестают реагировать на препараты, предназначенные для борьбы с ними.

Из-за этого инфекции становятся более сложными для лечения, а также растет риск:

  • тяжелого течения болезней;
  • осложнений.

Каких препаратов касаются новые стандарты

По данным МОЗ, новые стандарты касаются:

  • антибактериальных препаратов;
  • противогрибковых препаратов;
  • противовирусных препаратов;
  • противопаразитарных препаратов системного действия.

Отмечается, что новые стандарты устанавливают четкие правила применения противомикробных препаратов на разных уровнях (первичной и специализированной медицинской помощи).

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Что именно предусматривают эти стандарты

Основной принцип введенных изменений - противомикробный препарат должен назначаться:

  • только по четким показаниям;
  • в нужной дозе;
  • на оптимальный срок.

Так, должно быть письменное обоснование каждого назначения в медицинской документации или электронной системе здравоохранения.

"Врач должен указать диагноз или обоснованное подозрение на инфекцию, название действующего вещества, дозу, способ применения, продолжительность лечения и дату его пересмотра", - объяснили в Минздраве.

Антибиотики могут назначаться только при наличии подтвержденной или обоснованно подозреваемой бактериальной инфекции.

"Для выбора антибиотиков будут применять классификацию ВОЗ AWaRe, которая разделяет их на три группы: доступа, наблюдения и резерва", - отметили в министерстве.

Тем временем по просьбе пациента назначать противомикробные препараты запрещается - если для этого нет медицинских показаний.

Вводится также:

  • проведение в определенных случаях бактериологического исследования - до начала антибиотикотерапии;
  • последующая корректировка лечения - в соответствии с чувствительностью выявленного возбудителя.

Кроме того, новые стандарты предусматривают оценивание эффективности антибиотикотерапии через 48-72 часа после ее начала.

"Если бактериальная инфекция не подтверждена или установлен другой диагноз, применение антибиотика нужно прекратить", - разъяснили в МОЗ.

Еще одно изменение - обязательное информирование пациента понятным языком:

  • о причине назначения препарата;
  • о дозировке;
  • о продолжительности лечения;
  • о возможных побочных реакциях;
  • о действиях в случае ухудшения состояния.

Особенности стандарта для первичной медпомощи

По данным Минздрава, стандарт для первичной медицинской помощи:

  • содержит рекомендации по лечению распространенных бактериальных инфекций у взрослых и детей;
  • дает врачу возможность применить отложенный рецепт.

В таком случае пациент начинает принимать антибиотик только:

  • при появлении определенных врачом симптомов;
  • при условии ухудшения состояния;
  • после подтверждения бактериальной природы заболевания.
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Особенности стандарта для специализированной помощи

Стандарт для специализированной медицинской помощи регулирует применение противомикробных препаратов:

  • в амбулаторных условиях;
  • в стационарных условиях.

Он предусматривает:

  • использование данных лабораторных исследований и локальных антибиотикограмм;
  • контроль назначений клиническими фармацевтами;
  • предварительное согласование применения антибиотиков резерва;
  • переход с внутривенного на пероральный прием - как только это позволяет состояние пациента.

Как будут оценивать соблюдение стандартов

В МОЗ подчеркнули, что новые стандарты не должны задерживать неотложное лечение.

"В частности, при обоснованном подозрении на септический шок антибиотикотерапию необходимо начать в течение первого часа - сразу после забора материала для бактериологического исследования", - уточнили в ведомстве.

Сообщается, что соблюдение стандартов будут оценивать по определенным индикаторам качества.

Так, на уровне первичной помощи желательно, чтобы:

  • по меньшей мере 90% назначенных антибиотиков принадлежали к группе доступа;
  • доля препаратов резерва составляла 0%.

Для специализированной помощи установлены отдельные показатели - в зависимости от условий оказания помощи.

Желательная доля антибиотиков резерва составляет:

  • 0% - в амбулаторных условиях;
  • менее 2% - в стационарных условиях.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Минздрав расширил сервис поиска самых дешевых лекарств (что поможет не переплачивать в аптеках).

Кроме того, мы объясняли, как упростили доступ к медикаментам в небольших селах и громадах вблизи линии фронта.

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