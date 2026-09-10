Антибиотики будут назначать по-новому: что изменилось для украинских врачей и пациентов

О каких новых стандартах идет речь

Украинцам рассказали, что Минздрав утвердил два стандарта рационального применения противомикробных лекарственных средств:

для заведений первичной медицинской помощи;

для специализированной медицинской помощи.

Уточняется, что документы разработали во исполнение Государственной стратегии борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам на период до 2030 года.

Цель введенных изменений

В целом новые стандарты определяют единые подходы к назначению, корректировке и прекращению противомикробной терапии.

Их цель:

сделать лечение инфекционных заболеваний эффективным и безопасным;

уменьшить распространение антимикробной резистентности.

Что такое антимикробная резистентность

Антимикробная резистентность (или АМР) возникает тогда, когда микроорганизмы перестают реагировать на препараты, предназначенные для борьбы с ними.

Из-за этого инфекции становятся более сложными для лечения, а также растет риск:

тяжелого течения болезней;

осложнений.

Каких препаратов касаются новые стандарты

По данным МОЗ, новые стандарты касаются:

антибактериальных препаратов;

противогрибковых препаратов;

противовирусных препаратов;

противопаразитарных препаратов системного действия.

Отмечается, что новые стандарты устанавливают четкие правила применения противомикробных препаратов на разных уровнях (первичной и специализированной медицинской помощи).

Что именно предусматривают эти стандарты

Основной принцип введенных изменений - противомикробный препарат должен назначаться:

только по четким показаниям;

в нужной дозе;

на оптимальный срок.

Так, должно быть письменное обоснование каждого назначения в медицинской документации или электронной системе здравоохранения.

"Врач должен указать диагноз или обоснованное подозрение на инфекцию, название действующего вещества, дозу, способ применения, продолжительность лечения и дату его пересмотра", - объяснили в Минздраве.

Антибиотики могут назначаться только при наличии подтвержденной или обоснованно подозреваемой бактериальной инфекции.

"Для выбора антибиотиков будут применять классификацию ВОЗ AWaRe, которая разделяет их на три группы: доступа, наблюдения и резерва", - отметили в министерстве.

Тем временем по просьбе пациента назначать противомикробные препараты запрещается - если для этого нет медицинских показаний.

Вводится также:

проведение в определенных случаях бактериологического исследования - до начала антибиотикотерапии;

- до начала антибиотикотерапии; последующая корректировка лечения - в соответствии с чувствительностью выявленного возбудителя.

Кроме того, новые стандарты предусматривают оценивание эффективности антибиотикотерапии через 48-72 часа после ее начала.

"Если бактериальная инфекция не подтверждена или установлен другой диагноз, применение антибиотика нужно прекратить", - разъяснили в МОЗ.

Еще одно изменение - обязательное информирование пациента понятным языком:

о причине назначения препарата;

о дозировке;

о продолжительности лечения;

о возможных побочных реакциях;

о действиях в случае ухудшения состояния.

Особенности стандарта для первичной медпомощи

По данным Минздрава, стандарт для первичной медицинской помощи:

содержит рекомендации по лечению распространенных бактериальных инфекций у взрослых и детей;

дает врачу возможность применить отложенный рецепт.

В таком случае пациент начинает принимать антибиотик только:

при появлении определенных врачом симптомов;

при условии ухудшения состояния;

после подтверждения бактериальной природы заболевания.

Особенности стандарта для специализированной помощи

Стандарт для специализированной медицинской помощи регулирует применение противомикробных препаратов:

в амбулаторных условиях;

в стационарных условиях.

Он предусматривает:

использование данных лабораторных исследований и локальных антибиотикограмм;

контроль назначений клиническими фармацевтами;

предварительное согласование применения антибиотиков резерва;

переход с внутривенного на пероральный прием - как только это позволяет состояние пациента.

Как будут оценивать соблюдение стандартов

В МОЗ подчеркнули, что новые стандарты не должны задерживать неотложное лечение.

"В частности, при обоснованном подозрении на септический шок антибиотикотерапию необходимо начать в течение первого часа - сразу после забора материала для бактериологического исследования", - уточнили в ведомстве.

Сообщается, что соблюдение стандартов будут оценивать по определенным индикаторам качества.

Так, на уровне первичной помощи желательно, чтобы:

по меньшей мере 90% назначенных антибиотиков принадлежали к группе доступа;

доля препаратов резерва составляла 0%.

Для специализированной помощи установлены отдельные показатели - в зависимости от условий оказания помощи.

Желательная доля антибиотиков резерва составляет: