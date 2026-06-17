Как не переплачивать в аптеках: Минздрав расширил сервис поиска самых дешевых лекарств

Теперь украинцы могут сравнивать цены почти на все рецептурные лекарства с помощью QR-кода, указанного в памятке к электронному рецепту. Раньше эта функция работала только для таблеток и капсул.

Главное: Суть обновления: С помощью QR-кода в памятке к электронному рецепту можно мгновенно найти самые дешевые предложения для всех однокомпонентных рецептурных препаратов.

С помощью QR-кода в памятке к электронному рецепту можно мгновенно найти самые дешевые предложения для всех однокомпонентных рецептурных препаратов. Какие лекарства добавились: Раньше услуга действовала только для таблеток и капсул. Теперь она охватывает все лекарственные формы.

Раньше услуга действовала только для таблеток и капсул. Теперь она охватывает все лекарственные формы. Как это работает: Пациенту достаточно попросить врача распечатать памятку к электронному рецепту и отсканировать QR-код смартфоном.

Пациенту достаточно попросить врача распечатать памятку к электронному рецепту и отсканировать QR-код смартфоном. Гарантия наличия: В Минздраве подчеркивают, что как минимум один из трех заявленных в системе самых дешевых препаратов обязательно должен быть в наличии в аптеке.

В Минздраве подчеркивают, что как минимум один из трех заявленных в системе самых дешевых препаратов обязательно должен быть в наличии в аптеке. Защита от наценок: Стоимость лекарств в аптечных сетях не должна превышать заявленный производителями предельный уровень, что защищает пациентов от искусственного завышения цен.

Что изменилось

С 15 июня Минздрав запустил второй этап сервиса, который позволяет пациентам самостоятельно находить самые дешевые препараты по назначению врача. Теперь через QR-код в памятке к электронному рецепту можно просмотреть самые выгодные предложения для всех однокомпонентных рецептурных лекарственных средств, кроме наркотических препаратов.

В Минздраве напомнили, что во время первого этапа, который стартовал в феврале этого года, украинцы и врачи воспользовались сервисом более миллиона раз.

Какие лекарства можно проверить

Если раньше система позволяла сравнивать цены только на таблетки и капсулы, то теперь она охватывает все лекарственные формы препаратов с одним действующим веществом.

В частности, через Национальный каталог цен можно найти самые дешевые варианты:

сиропов и суспензий;

глазных, ушных и других капель;

мазей, кремов и гелей;

растворов для инъекций.

Речь идет о рецептурных лекарствах, которые пациенты покупают за свой счет и которые не входят в программу "Доступные лекарства" или местные программы возмещения стоимости препаратов.

Как воспользоваться сервисом

Для поиска самой выгодной цены необходимо:

Попросить врача распечатать памятку к е-рецепту. Отсканировать QR-код с помощью смартфона. Просмотреть в Национальном каталоге цен доступные препараты с таким же действующим веществом, дозировкой и формой выпуска.

После этого система покажет до трех самых дешевых вариантов лекарств. В Минздраве подчеркивают, что как минимум один из трех препаратов с самой низкой ценой должен быть в наличии в аптеке.

Окончательное решение о выборе лекарства пациент принимает непосредственно при покупке, предъявив номер е-рецепта или памятку к нему.

Где еще можно проверить цены

Ознакомиться с информацией о стоимости препаратов можно также в Национальном каталоге цен.

В ведомстве отметили, что каталог содержит предельные цены на лекарственные средства, заявленные производителями. Стоимость лекарств в аптеках не должна превышать указанный в каталоге уровень.

По замыслу Минздрава, новый сервис должен помочь пациентам быстрее сравнивать цены и выбирать наиболее выгодный вариант лечения без дополнительных затрат.