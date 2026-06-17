Как не переплачивать в аптеках: Минздрав расширил сервис поиска самых дешевых лекарств
Теперь украинцы могут сравнивать цены почти на все рецептурные лекарства с помощью QR-кода, указанного в памятке к электронному рецепту. Раньше эта функция работала только для таблеток и капсул.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения и Национальную службу здоровья Украины.
Главное:
- Суть обновления: С помощью QR-кода в памятке к электронному рецепту можно мгновенно найти самые дешевые предложения для всех однокомпонентных рецептурных препаратов.
- Какие лекарства добавились: Раньше услуга действовала только для таблеток и капсул. Теперь она охватывает все лекарственные формы.
- Как это работает: Пациенту достаточно попросить врача распечатать памятку к электронному рецепту и отсканировать QR-код смартфоном.
- Гарантия наличия: В Минздраве подчеркивают, что как минимум один из трех заявленных в системе самых дешевых препаратов обязательно должен быть в наличии в аптеке.
- Защита от наценок: Стоимость лекарств в аптечных сетях не должна превышать заявленный производителями предельный уровень, что защищает пациентов от искусственного завышения цен.
Что изменилось
С 15 июня Минздрав запустил второй этап сервиса, который позволяет пациентам самостоятельно находить самые дешевые препараты по назначению врача. Теперь через QR-код в памятке к электронному рецепту можно просмотреть самые выгодные предложения для всех однокомпонентных рецептурных лекарственных средств, кроме наркотических препаратов.
В Минздраве напомнили, что во время первого этапа, который стартовал в феврале этого года, украинцы и врачи воспользовались сервисом более миллиона раз.
Какие лекарства можно проверить
Если раньше система позволяла сравнивать цены только на таблетки и капсулы, то теперь она охватывает все лекарственные формы препаратов с одним действующим веществом.
В частности, через Национальный каталог цен можно найти самые дешевые варианты:
- сиропов и суспензий;
- глазных, ушных и других капель;
- мазей, кремов и гелей;
- растворов для инъекций.
Речь идет о рецептурных лекарствах, которые пациенты покупают за свой счет и которые не входят в программу "Доступные лекарства" или местные программы возмещения стоимости препаратов.
Как воспользоваться сервисом
Для поиска самой выгодной цены необходимо:
- Попросить врача распечатать памятку к е-рецепту.
- Отсканировать QR-код с помощью смартфона.
- Просмотреть в Национальном каталоге цен доступные препараты с таким же действующим веществом, дозировкой и формой выпуска.
После этого система покажет до трех самых дешевых вариантов лекарств. В Минздраве подчеркивают, что как минимум один из трех препаратов с самой низкой ценой должен быть в наличии в аптеке.
Окончательное решение о выборе лекарства пациент принимает непосредственно при покупке, предъявив номер е-рецепта или памятку к нему.
Где еще можно проверить цены
Ознакомиться с информацией о стоимости препаратов можно также в Национальном каталоге цен.
В ведомстве отметили, что каталог содержит предельные цены на лекарственные средства, заявленные производителями. Стоимость лекарств в аптеках не должна превышать указанный в каталоге уровень.
По замыслу Минздрава, новый сервис должен помочь пациентам быстрее сравнивать цены и выбирать наиболее выгодный вариант лечения без дополнительных затрат.
Напомним, в Украине разрешили продавать безрецептурные лекарства на АЗС. Для этого автозаправочные станции должны получить лицензию, обеспечить надлежащие условия хранения препаратов и организовать отдельную зону для их продажи. В Минздраве считают, что это поможет улучшить доступ к лекарствам, особенно в сельской местности, прифронтовых регионах и во время перебоев в работе аптек.
РБК-Украина также сообщало, что в Украине упростили получение лекарств в сельских и прифронтовых общинах. Отныне отпускать препараты по электронным рецептам в местных аптеках могут не только фармацевты, но и медсестры, фельдшеры и акушеры. В Минздраве объясняют, что это поможет обеспечить людей лекарствами в регионах, где не хватает аптечных работников.
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