В Украине из-за агрессии РФ пострадали тысячи медицинских объектов, - Минздрав

В Украине в результате полномасштабной агрессии России зафиксировали повреждение и разрушение тысяч медицинских объектов. Часть из них восстановить уже удалось, однако значительное количество медицинской инфраструктуры до сих пор остается поврежденным или полностью уничтоженным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины .

По данным ведомства, с начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила или повредила 2687 медицинских объектов в Украине. Речь идет о медицинской инфраструктуре, пострадавшей в результате российских обстрелов и других боевых действий.

В Минздраве отмечают, что российские атаки продолжают создавать угрозу для работы медицинских учреждений и доступа украинцев к медицинской помощи.

Что происходит с медицинской инфраструктурой

Несмотря на повреждения, украинская медицинская система продолжает работать. Медицинские учреждения восстанавливают, где это возможно, или обеспечивают помощь в других помещениях.

В то же время полностью разрушенные объекты нуждаются в более масштабном восстановлении или строительстве новых медицинских учреждений.

В Минздраве отмечают, что восстановление медицинской инфраструктуры остается одним из важных направлений работы государства в условиях полномасштабной войны.