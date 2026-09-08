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В Украине из-за агрессии РФ пострадали тысячи медицинских объектов, - Минздрав

05:41 08.09.2026 Вт
2 мин
Удается ли восстанавливать больницы хотя бы частично?
aimg Филипп Бойко
В Украине из-за агрессии РФ пострадали тысячи медицинских объектов, - Минздрав Фото: повреждена оккупантами РФ больница в Херсоне (Херсонская ОВА)
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В Украине в результате полномасштабной агрессии России зафиксировали повреждение и разрушение тысяч медицинских объектов. Часть из них восстановить уже удалось, однако значительное количество медицинской инфраструктуры до сих пор остается поврежденным или полностью уничтоженным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

По данным ведомства, с начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила или повредила 2687 медицинских объектов в Украине. Речь идет о медицинской инфраструктуре, пострадавшей в результате российских обстрелов и других боевых действий.

В Минздраве отмечают, что российские атаки продолжают создавать угрозу для работы медицинских учреждений и доступа украинцев к медицинской помощи.

Что происходит с медицинской инфраструктурой

Несмотря на повреждения, украинская медицинская система продолжает работать. Медицинские учреждения восстанавливают, где это возможно, или обеспечивают помощь в других помещениях.

В то же время полностью разрушенные объекты нуждаются в более масштабном восстановлении или строительстве новых медицинских учреждений.

В Минздраве отмечают, что восстановление медицинской инфраструктуры остается одним из важных направлений работы государства в условиях полномасштабной войны.

Контекст новости

Оккупанты продолжают акцентированно атаковать гражданскую инфраструктуру Украины. В результате атак часто страдают учебные заведения и больницы. Враг прицельно бьет по составам логистических компаний.

Кроме того, кафиры российские кафиры методически бьют по продовольственным складам украинских ритейлеров. В атаки попали, в частности, логистические центры, склады и производственные предприятия. Одни из наибольших потерь понесли ''Эпицентр'', Rozetka, также ''Новая почта'', ''Сильпо'', Novus, Liqui Moly, Puma и Intertop.

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