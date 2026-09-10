Антибіотики призначатимуть по-новому: що змінилось для українських лікарів і пацієнтів

В Україні затвердили нові стандарти раціонального застосування протимікробних препаратів. Вони стосуються як антибіотиків, так і противірусних, протигрибкових чи протипаразитарних препаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.
Українцям розповіли, що МОЗ затвердило два стандарти раціонального застосування протимікробних лікарських засобів:
Уточнюється, що документи розробили на виконання Державної стратегії боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів на період до 2030 року.
В цілому нові стандарти визначають єдині підходи до призначення, коригування та припинення протимікробної терапії.
Їхня мета:
Антимікробна резистентність (або АМР) виникає тоді, коли мікроорганізми перестають реагувати на препарати, призначені для боротьби з ними.
Через це інфекції стають складнішими для лікування, а також зростає ризик:
За даними МОЗ, нові стандарти стосуються:
Зазначається, що нові стандарти встановлюють чіткі правила застосування протимікробних препаратів на різних рівнях (первинної та спеціалізованої медичної допомоги).
Основний принцип запроваджених змін - протимікробний препарат повинен призначатися:
Так, має бути письмове обґрунтування кожного призначення у медичній документації або електронній системі охорони здоров'я.
"Лікар має зазначити діагноз або обґрунтовану підозру на інфекцію, назву діючої речовини, дозу, спосіб застосування, тривалість лікування та дату його перегляду", - пояснили в МОЗ.
Антибіотики можуть призначатись лише за наявності підтвердженої або обґрунтовано підозрюваної бактеріальної інфекції.
"Для вибору антибіотиків застосовуватимуть класифікацію ВООЗ AWaRe, яка поділяє їх на три групи: доступу, спостереження та резерву", - зауважили у міністерстві.
Тим часом на прохання пацієнта призначати протимікробні препарати забороняється - якщо для цього немає медичних показань.
Запроваджується також:
Крім того, нові стандарти передбачають оцінювання ефективності антибіотикотерапії через 48-72 години після її початку.
"Якщо бактеріальну інфекцію не підтверджено або встановлено інший діагноз, застосування антибіотика потрібно припинити", - роз'яснили в МОЗ.
Ще одна зміна - обов'язкове інформування пацієнта зрозумілою мовою про:
За даними МОЗ, стандарт для первинної медичної допомоги:
У такому разі пацієнт починає приймати антибіотик лише:
Стандарт для спеціалізованої медичної допомоги регулює застосування протимікробних препаратів:
Він передбачає:
У МОЗ наголосили, що нові стандарти не мають затримувати невідкладне лікування.
"Зокрема, у разі обґрунтованої підозри на септичний шок антибіотикотерапію необхідно розпочати протягом першої години - одразу після забору матеріалу для бактеріологічного дослідження", - уточнили у відомстві.
Повідомляється, що дотримання стандартів оцінюватимуть за визначеними індикаторами якості.
Так, на рівні первинної допомоги бажано, щоб:
Для спеціалізованої допомоги встановлено окремі показники - залежно від умов надання допомоги.
Бажана частка антибіотиків резерву становить:
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