Anthropic запретила создавать клоны игр в Claude: какая причина

Почему Anthropic изменила правила для Claude?

Недавно пользователи платформы X заметили новые строчки кода в системе Claude.

Инструкции прямо запрещают искусственному интеллекту создавать копии конкретных существующих игр, даже если проект получает новое название или позиционируется как оригинальный.

Anthropic обновила код Claude (скриншот: chasm в X)

Изменения официально подтвердил Эдди Осман из технической команды Anthropic. Он объяснил это решение следующими факторами:

компания стремится избежать нарушений прав интеллектуальной собственности;

использование ИИ для создания точных копий противоречит правилам использования;

оригинальные игры, созданные по собственным дизайнам пользователей, остаются доступными.

Османи добавил, что команда продолжит совершенствовать систему, чтобы найти "правильный баланс между свободой творчества и соблюдением закона".

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Волна декомпиляции игр с помощью ИИ

Обновление появилось на фоне резкого роста популярности так называемых vibe-coded фанатских проектов.

В сети участились случаи, когда игры AAA с помощью искусственного интеллекта декомпилировали и адаптировали для запуска в обычных веб-браузерах.

Среди самых известных проектов такого рода заметили следующие хиты:

Halo: Combat Evolved;

Call of Duty: Modern Warfare 2;

Grand Theft Auto V.

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Проблемы с авторскими правами в Anthropic

Новые ограничения тесно связаны с историей судебных тяжб против компании.

В прошлом году Anthropic согласилась выплатить рекордную компенсацию в размере 1,5 миллиарда долларов в рамках коллективного иска от 500 тысяч авторов, обвинявших компанию в использовании защищенных материалов для тренировки ИИ-моделей.

А недавно аналогичный иск против разработчиков подали владельцы интеллектуального наследия Элвиса Пресли.

На фоне таких событий техногиганты вынуждены более жестко контролировать использование своих инструментов для создания контента, что может нарушать авторские права.