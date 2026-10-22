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Работает даже с выключенным ПК: Anthropic выпустила проактивного агента Claude Duet

10:53 22.10.2026 Чт
3 мин
aimg Ольга Завада
Работает даже с выключенным ПК: Anthropic выпустила проактивного агента Claude Duet Больше не нужно постоянно сидеть перед экраном лэптопа (коллаж: РБК-Украина)
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Anthropic представила Claude Duet - ИИ-приложение, которое самостоятельно анализирует задачи, выполняет поручения и продолжает работать в фоновом режиме. Исследовательская версия сервиса позиционируется как "проактивный ИИ-агент, не ожидающий каждой отдельной команды пользователя".

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Anthropic.

Что может новый ИИ?

Разработчики ориентируют новое приложение на специалистов и владельцев малого бизнеса, ежедневно сталкивающихся с большим объемом рутинных и аналитических задач.

В основу сервиса положена новая модель Claude Opus 5.5, позволяющая алгоритму самостоятельно оценивать срочность дел.

Агент может выполнять широкий спектр поручений, а именно:

  • каждое утро посылать краткий отчет с важнейшими событиями в подключенных приложениях;
  • выполнять административные задачи, например планировать встречи и переносить их в случае накладок;
  • создавать финансовые и продажные прогнозы;
  • строить аналитические панели, объединяющие данные из десятков инструментов;
  • создавать прототипы и разрабатывать веб-приложения.

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Как работает автономная система в облаке?

Claude Duet запускается в виртуальной машине с собственным браузером. Это означает, что для выполнения задач не нужно держать включенным ноутбук или смартфон.

Пользователю достаточно описать задание в коротком текстовом или голосовом сообщении, после чего ИИ самостоятельно подберет нужные инструменты и шаги.

Агент проверяет подключенные аккаунты каждые несколько часов, чтобы не исчерпывать лимиты тарифного плана слишком быстро.

При этом все ключевые решения остаются за человеком: прежде чем отправить письмо, произвести оплату, подписать документ или удалить данные, алгоритм обязательно запрашивает разрешение.

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Интеграция с другими сервисами и защита данных

Claude Duet поддерживает более 6 000 коннекторов и плагинов.

Агент способен находить пропущенные сообщения в Gmail или Slack, готовить напоминания о неоплаченных счетах QuickBooks или Stripe, формировать сведения на выплату зарплаты в Gusto, разрабатывать публикации для LinkedIn, готовить сделки через DocuSign и управлять магазинами на Shopify.

В систему встроены специальные алгоритмы безопасности и классификатор защиты от утечки конфиденциальной информации.

Сервис автоматически блокирует попытки передачи номеров кредитных карт или государственных идентификаторов, а данные о здоровье или личных финансах посылает только по прямому указанию пользователя.

Совершение покупок происходит через сервисы Link от Stripe или Shop Pay с использованием виртуальных карт.

Как получить доступ?

В настоящее время Claude Duet доступно как отдельное приложение для iOS, Android и на вебплатформе claude.ai для пользователей с подписками Pro и Max в США.

Чтобы попробовать новую функцию, необходимо записаться в список ожидания.

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