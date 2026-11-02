Anthropic заборонила створювати клони ігор у Claude: яка причина

Claude більше не дозволятиме користувачам створювати точні копії улюблених відеоігор. Anthropic оновила код бота, щоб заблокувати відтворення актуальних проєктів і захистити інтелектуальну власність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Едді Османі, співробітника технічного відділу компанії Anthropic.
Нещодавно користувачі платформи X помітили нові рядки коду у системі Claude.
Інструкції прямо забороняють штучному інтелекту створювати копії конкретних існуючих ігор, навіть якщо проєкт отримує нову назву або позиціонується як оригінальний.
Зміни офіційно підтвердив Едді Османі з технічної команди Anthropic. Він пояснив це рішення такими факторами:
Османі додав, що команда продовжить вдосконалювати систему, щоб знайти "правильний баланс між свободою творчості та дотриманням закону".
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Оновлення з'явилося на тлі різкого зростання популярності так званих vibe-coded фанатських проєктів.
У мережі почастішали випадки, коли AAA-ігри декомпілювали та адаптували для запуску у звичайних веббраузерах за допомогою штучного інтелекту.
Серед найвідоміших проєктів такого штибу помітили такі хіти:
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Нові обмеження тісно пов'язані з історією судових позовів проти компанії.
Так, торік Anthropic погодилася виплатити рекордну компенсацію у розмірі 1,5 мільярда доларів у межах колективного позову від 500 тисяч авторів, які звинувачували компанію у використанні захищених матеріалів для тренування ШІ-моделей.
А нещодавно аналогічний позов проти розробників подали власники інтелектуальної спадщини Елвіса Преслі.
На тлі таких подій техногіганти змушені жорсткіше контролювати використання своїх інструментів для створення контенту, що може порушувати авторські права.