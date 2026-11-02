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Anthropic заборонила створювати клони ігор у Claude: яка причина

12:18 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
Кінець ери клонування ігор через Claude (колаж: РБК-Україна)

Claude більше не дозволятиме користувачам створювати точні копії улюблених відеоігор. Anthropic оновила код бота, щоб заблокувати відтворення актуальних проєктів і захистити інтелектуальну власність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Едді Османі, співробітника технічного відділу компанії Anthropic.

Чому Anthropic змінила правила для Claude?

Нещодавно користувачі платформи X помітили нові рядки коду у системі Claude.

Інструкції прямо забороняють штучному інтелекту створювати копії конкретних існуючих ігор, навіть якщо проєкт отримує нову назву або позиціонується як оригінальний.

Anthropic оновила код Claude (скриншот: chasm в X)

Зміни офіційно підтвердив Едді Османі з технічної команди Anthropic. Він пояснив це рішення такими факторами:

  • компанія прагне уникнути порушень прав інтелектуальної власності;
  • використання ШІ для створення точних копій суперечить правилам користування;
  • оригінальні ігри, створені за власними дизайнами користувачів, залишаються доступними.

Османі додав, що команда продовжить вдосконалювати систему, щоб знайти "правильний баланс між свободою творчості та дотриманням закону".

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Хвиля декомпіляції ігор за допомогою ШІ

Оновлення з'явилося на тлі різкого зростання популярності так званих vibe-coded фанатських проєктів.

У мережі почастішали випадки, коли AAA-ігри декомпілювали та адаптували для запуску у звичайних веббраузерах за допомогою штучного інтелекту.

Серед найвідоміших проєктів такого штибу помітили такі хіти:

  • Halo: Combat Evolved;
  • Call of Duty: Modern Warfare 2;
  • Grand Theft Auto V.

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Проблеми з авторськими правами в Anthropic

Нові обмеження тісно пов'язані з історією судових позовів проти компанії.

Так, торік Anthropic погодилася виплатити рекордну компенсацію у розмірі 1,5 мільярда доларів у межах колективного позову від 500 тисяч авторів, які звинувачували компанію у використанні захищених матеріалів для тренування ШІ-моделей.

А нещодавно аналогічний позов проти розробників подали власники інтелектуальної спадщини Елвіса Преслі.

На тлі таких подій техногіганти змушені жорсткіше контролювати використання своїх інструментів для створення контенту, що може порушувати авторські права.

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