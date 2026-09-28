Anthropic попадет в черный список Пентагона: суд разрешил Трампу бан компании

Позиция суда и оценка рисков

Представители Фемиды подчеркнули, что обе стороны конфликта имеют свои аргументы, однако окончательный баланс должны определять руководство государства и Министерство обороны.

"США показывают глубоко трезвую перспективу чрезмерно ограниченных моделей искусственного интеллекта, которые неожиданно выключаются и тем самым приводят к провалу важных военных операций", - об этом говорится в материалах судебного дела.

"Anthropic освещает весьма трезвую перспективу неограниченных моделей ИИ, которые выдумывают несоответствующие цели для смертоносной военной силы", - добавляют судьи.

В решении также отмечается, что президент Дональд Трамп и министр обороны Пит Гегсет должны сами определять, как лучше сбалансировать эти конкурирующие риски, и в этом случае министр не превысил своих полномочий.

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Ответ Anthropic и последующие шаги

Anthropic не согласен с вынесенным вердиктом и изучает возможности для дальнейшего обжалования.

"Другой федеральный суд уже признал параллельное решение правительства незаконным. Мы остаемся уверенными в своей позиции и рассматриваем все варианты, включая дальнейший пересмотр", - отметил представитель компании Anthropic в комментарии CNBC.

Несмотря на судебные тяжбы, министр торговли США Говард Латник ранее заявил, что "администрация Трампа и компания Anthropic преодолели свои разногласия и действуют согласованно".

Почему возникли разногласия?

Параллельно дело рассматривают два разных суда. В прошлом месяце федеральный суд в Калифорнии признал решение правительства незаконным, поскольку Anthropic не подпадает под строгое определение риска цепи поставок, требующее наличия злого умысла или саботажа.

Однако Апелляционный суд округа Колумбия рассматривал дело по другой, более широкой норме законодательства.

В суде отметили, что не отрицают заключение Северного округа о необходимости доказывания злого умысла в случае использования термина "противник" в контексте саботажа.

В то же время суд согласился, что Anthropic не имела такого намерения, но подчеркнул: для принятия решения по более широкому определению другой статьи закона доказывать наличие злого умысла не нужно.