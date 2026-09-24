Claude всего за 21 час открыл новый биологический механизм

Claude нашел в вирусах ранее неизвестную систему, похожую на CRISPR - естественный механизм, позволяющий живым организмам распознавать и защищаться от чужеродной ДНК. Для этого ИИ за 21 час проанализировал более 200 тысяч фрагментов биокода.

Об этом информирует РБК-Украина , ссылаясь на пост Дарио Амодеи в X .

Загадочная система ART: что именно нашел ИИ?

При анализе ДНК вирусов, поражающих бактерии (бактериофагов), ИИ-агенты обнаружили новую биологическую структуру и дали ей название ART (array-associated reverse transcriptase - обратная транскриптаза, связанная с массивом).

Основные особенности новой системы

Строение: ART сочетает в себе особый фермент (обратную транскриптазу), соседний ген-партнер и длинную цепочку одинаковых повторов ДНК, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга.

Сходство с CRISPR: по своей архитектуре и последовательности повторов эта структура имеет общие черты с известными CRISPR-системами, которые используют бактерии для защиты, а ученые - для редактирования генома.

Загадочная функция: точное биологическое назначение и механизм действия системы ART в жизнедеятельности бактериофагов остаются неизвестными, поэтому исследователи готовятся к дальнейшему изучению.

Все время было проверено Claude-led discovery molecular machine, що у вас рекомендуется представлять новый ген editing mechanism. Это необходимая функция, biotechnological utility (якщо), або рівень значимости не является clear, а на минимуме это работа И должен быть работать… https://t.co/hyzhzirNJe — Dario Amodei (@DarioAmodei) September 23, 2026

Только 21 час работы вместо многих месяцев

Открытие состоялось в рамках новой биологической программы Anthropic по анализу ДНК-последовательностей (Life Sciences). Для проведения так называемого "геномного майнинга" компания привлекла сеть из примерно 950 ИИ-агентов.

Масштаб и результаты исследования:

Время работы: сеть агентов провела масштабный анализ данных всего за 21 час.

Объем вычислений: при анализе алгоритмы использовали около 210 миллионов токенов.

Этапы отбора: ИИ-агенты обработали более 200 000 обратных транскриптаз, выделили около 3 500 потенциальных систем и в конце концов сузили круг до 20 наиболее перспективных кандидатов для подготовки детальных научных отчетов.

По оценкам Anthropic, выполнение такого объема аналитической работы профессиональным ученым требовало нескольких недель или даже месяцев кропотливого труда.

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Как Claude "увидел" скрытые повторы ДНК?

Ключ к открытию нашел один из ИИ-агентов, обративший внимание на нетипичную группу генов и подробнее анализировавший участок ДНК вокруг.

Алгоритм обнаружил необычный набор повторяющихся фрагментов рядом с геном обратной транскриптазы. Ранее этот паттерн оставался незамеченным - это показывает, как ИИ может выявлять неизвестные биологические механизмы в огромных массивах генетических данных.