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Большое обновление Claude: Anthropic объединила чат, Cowork и Design в один интерфейс

12:08 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
Большое обновление Claude: Anthropic объединила чат, Cowork и Design в один интерфейс Anthropic представила единую платформу с инструментами Docs и Slides (фото: Pexels)
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Claude больше не заставляет пользователей искать нужный режим для каждой задачи. Anthropic объединила обычный чат, агент Cowork, Claude Design и Artifacts в единый интерфейс. Цель - упростить рабочую рутину с ИИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Создание документов и презентаций в окне чата

В рамках обновления пользователи получили прямой доступ к генерации и редактированию полноценных рабочих материалов через новые функции Claude Docs и Claude Slides.

Ассистент способен формировать аналитические справки или текстовые отчеты прямо в окне переписки.

Созданные документы изначально остаются приватными, однако их можно распространять по ссылке для совместной работы, редактировать на мобильных устройствах, а также свободно экспортировать в форматы Google Docs или Microsoft Word.

Аналогичные изменения затронули и визуальный контент: для создания презентационных материалов больше не нужно переходить в отдельный модуль Claude Design.

По запросу пользователя искусственный интеллект создает слайды непосредственно в диалоге, позволяет редактировать их элементы и загружать итоговый результат в форматах PowerPoint или PDF.

Процесс можно начать на рабочем столе, а отслеживать прогресс или вносить коррективы - уже через мобильное приложение.

Читайте больше: ИИ знает о ваших проектах: Claude получил общую память между чатами

Интегрированная рабочая среда и автоматический роутинг

Ранее созданные в отдельных модулях материалы не переносились между вкладками, что затрудняло выполнение сложных комплексных задач.

Благодаря обновленному слою памяти режима Cowork, сервис сохраняет контекст разговора, имеет доступ к подключенным источникам данных и способен одновременно анализировать информацию, готовить текст и формировать слайды в пределах одной сессии.

Развертывание нового интерфейса уже началось для подписчиков тарифных планов Pro и Max на веб-версии, десктопных и мобильных платформах.

Пользователи бесплатного тарифа и корпоративных пакетов Team получат доступ к обновленному функционалу в ближайшее время.

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