Anthropic потрапить до чорного списку Пентагону: суд дозволив Трампу бан компанії

Позиція суду та оцінка ризиків

Представники Феміди підкреслили, що обидві сторони конфлікту мають свої аргументи, однак остаточний баланс мають визначати керівництво держави та Міністерство оборони.

"США показують глибоко тверезу перспективу надмірно обмежених моделей штучного інтелекту, які неочікувано вимикаються і тим самим спричиняють провал важливих військових операцій", - йдеться у матеріалах судової справи.

"Anthropic висвітлює глибоко тверезу перспективу необмежених моделей ШІ, які галюцинують неналежні цілі для смертоносної військової сили", - додають судді.

У рішенні також зазначається, що президент Дональд Трамп та міністр оборони Піт Гегсет повинні самі визначати, як найкраще збалансувати ці конкуруючі ризики, і в цьому випадку міністр не перевищив своїх повноважень.

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Відповідь Anthropic та подальші кроки

Anthropic не погоджується із винесеним вердиктом і вивчає можливості для подальшого оскарження.

"Інший федеральний суд уже визнав паралельне рішення уряду незаконним. Ми залишаємося впевненими у своїй позиції та розглядаємо всі варіанти, включаючи подальший перегляд", - зазначив представник компанії Anthropic у коментарі CNBC.

Попри судові тяжби, міністр торгівлі США Говард Латнік раніше заявив, що "адміністрація Трампа та компанія Anthropic подолали свої розбіжності та діють узгоджено".

Чому виникли розбіжності?

Паралельно справу розглядають два різні суди. Минулого місяця федеральний суд у Каліфорнії визнав рішення уряду незаконним, оскільки Anthropic не підпадає під суворе визначення ризику ланцюга постачань, яке вимагає наявності злого наміру чи саботажу.

Однак Апеляційний суд округу Колумбія розглядав справу за іншою, ширшою нормою законодавства.

У суді зазначили, що не заперечують висновок Північного округу про необхідність доведення злого умислу у разі використання терміна "супротивник" у контексті саботажу.

Водночас суд погодився, що Anthropic не мала такого наміру, але наголосив: для ухвалення рішення за ширшим визначенням іншої статті закону доводити наявність злого умислу не потрібно.