Анонс встречи делегаций Украины и США и потери РФ с начала года: новости за 6 марта

Делегации Украины и США проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе. Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал потери России с начала года.

Более детально о том, что произошло в четверг, 6 марта, - в материале РБК-Украина .

Украина и США проведут встречу в Саудовской Аравии

Украина и США договариваются о встрече чиновников в Саудовской Аравии. Источники РБК-Украина сообщили о том, что встреча пройдет 11 марта.

При этом украинскую делегацию возглавит руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Сырский назвал потери России в войне с начала года

Российские оккупанты несут значительные потери в войне против Украины. Только с начала 2025 года потери российской армии в живой силе составили около 91 тысячи человек, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он поблагодарил украинских воинов за стойкость, результативность в боевой работе и непоколебимую веру в победу Украины.

Украина получала 80% разведданных от союзников, в основном от США, - Politico

Украинская армия получала от своих союзников до 80% разведывательных данных. Большая часть поступала от Соединенных Штатов Америки, пишет Politico.

По данным издания, по состоянию на среду украинские вооруженные силы все еще получали некоторые разведывательные данные от партнеров, но не уточняется от каких именно стран.

Бельгия на год отложила начало поставки F-16 в Украину

Бельгия отложила поставки истребителей F-16 в Украину до 2026 года. Однако запчасти могут предоставляться уже в этом году, рассказал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

"Я не исключаю, что F-16 отправятся в Украину уже в этом году, на запчасти", - добавил он.

В Китае заявили, что условия мира в Украине не могут определять только Россия и США

Европа и Украина должны участвовать в мирном процессе наравне с Россией и США. Условия для мира не могут определять только Москва и Вашингтон, отметил специальный представитель Китая по европейским делам Лу Шае.

Трамп добивается от Украины согласия на быстрое прекращение огня, - Bloomberg

США поставили Украине условие для подписания сделки о полезных ископаемых. От Киева требуют согласия на быстрое прекращение огня, пишет Bloomberg.

По информации издания, европейские чиновники получили информацию о том, что Трамп хочет "связать" подписание сделки о полезных ископаемых с требованиями к Украине согласиться на быстрое прекращение огня.