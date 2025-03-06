В Китае заявили, что условия мира в Украине не могут определять только Россия и США

Европа и Украина должны участвовать в мирном процессе наравне с Россией и США. Условия для мира не могут определять только Москва и Вашингтон.

Об этом заявил специальный представитель Китая по европейским делам Лу Шае, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SMCP .

По словам китайского дипломата, он "потрясен" тем, как президент США Дональд Трамп обходится со своими союзниками в Европе.

"Когда вы смотрите на то, как администрация Трампа проводит наглую и властную политику в отношении Европы, обращаясь таким образом со своими союзниками, честно говоря, с европейской точки зрения, это ужасает", - добавил Лу Шае.

По его мнению, европейские страны "должны задуматься" и сравнить политику Трампа с политикой Китая. Поскольку "дипломатический подход Китая делает упор на мир, дружбу, добрую волю и беспроигрышное сотрудничество".

Он приветствовал дискуссии между США и Россией, направленные на урегулирование войны России против Украины, но подчеркнул, что любой мирный процесс должен предусматривать признание и участие всех заинтересованных сторон, включая европейские государства.

"Различные предлагаемые решения должны быть предметом равного обсуждения, а не диктоваться избранными", - обратил внимание дипломат.