В Китае заявили, что условия мира в Украине не могут определять только Россия и США
Европа и Украина должны участвовать в мирном процессе наравне с Россией и США. Условия для мира не могут определять только Москва и Вашингтон.
Об этом заявил специальный представитель Китая по европейским делам Лу Шае, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SMCP.
По словам китайского дипломата, он "потрясен" тем, как президент США Дональд Трамп обходится со своими союзниками в Европе.
"Когда вы смотрите на то, как администрация Трампа проводит наглую и властную политику в отношении Европы, обращаясь таким образом со своими союзниками, честно говоря, с европейской точки зрения, это ужасает", - добавил Лу Шае.
По его мнению, европейские страны "должны задуматься" и сравнить политику Трампа с политикой Китая. Поскольку "дипломатический подход Китая делает упор на мир, дружбу, добрую волю и беспроигрышное сотрудничество".
Он приветствовал дискуссии между США и Россией, направленные на урегулирование войны России против Украины, но подчеркнул, что любой мирный процесс должен предусматривать признание и участие всех заинтересованных сторон, включая европейские государства.
"Различные предлагаемые решения должны быть предметом равного обсуждения, а не диктоваться избранными", - обратил внимание дипломат.
Скандальный дипломат
Напомним, ранее Лу Шае отличился скандальным заявлением о суверенитете Украины. По его мнению, бывшие советские республики "не имеют статуса в международном праве".
Позже посольство Китая во Франции написало о том, что это всего лишь личное мнение Лу Шайе и Пекин не поддерживает его слова.
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