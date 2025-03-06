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Бельгия на год отложила начало поставки F-16 в Украину

Четверг 06 марта 2025 15:32
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Бельгия на год отложила начало поставки F-16 в Украину Фото: премьер-министр Бельгии Барт де Вевер (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Бельгия отложила поставки истребителей F16 в Украину до 2026 года. Однако запчасти могут предоставляться уже в этом году.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер журналистам в Брюсселе.

"Я не исключаю, что F-16 отправятся в Украину уже в этом году, на запчасти", - заявил бельгийский премьер.

В то же время, по его словам, готовые к бою F-16 могут быть поставлены в Украину в следующем году.

Напомним, ранее СМИ уже сообщали о том, что Украина не получит обещанные бельгийские истребители F-16 в этом году. Это связано с отсутствием достаточно подготовленных летчиков.

Заявлялось, что это связано с задержкой по поставкам первых самолетов F-35 в Бельгию.

Передача истребителей F-16 для Украины

В 2023 году Украина и ее союзники создали авиационную коалицию, с целью предоставления Украине боевых самолетов F-16. По словам президента Владимира Зеленского, Украине нужно минимум 128 истребителей F-16.

Летом прошлого года стало известно, что в Украину прибыли первые истребители F-16 от партнеров. Доподлинно неизвестно, сколько именно самолетов получила Украина. Первые F-16 Украине передали Нидерланды и Дания.

В июле этого года стало известно, что Украина уже имеет графики поставки самолетов F-16 от стран-партнеров, но они являются долговременными. Тогда же стало известно, что Бельгия передаст Украине 30 истребителей до конца 2028 года.

Сейчас украинские пилоты продолжают обучение на F-16. Тренировки проходят в нескольких странах, в частности в США.

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