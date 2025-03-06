Встреча Украины и США в Саудовской Аравии: стало известно, кто возглавит украинскую делегацию

Соединенные Штаты Америки и Украина планируют провести встречу уже на следующей неделе в Саудовской Аравии. Сейчас рассматривается дата 11 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии ожидаются во вторник 11 марта.

Возобновление работы между Украиной и США

Ранее сегодня, 6 марта, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что команды Украины и США возобновили работу.

Позже глава Украины подтвердил встречу делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. А спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в свою очередь отметил, что во время переговоров возможно обсуждение рамок мирного соглашения между Украиной и РФ.

Известно, что в делегацию от Штатов войдут спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Спор Трампа и Зеленского

Напомним, что 28 февраля президент Зеленский посетил Вашингтон, где во время переговоров с американским президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме возник спор о войне и якобы "неблагодарности" Украины.

После перепалки Зеленский досрочно покинул встречу, а Трамп обвинил его в отсутствии готовности к миру.

Из-за этого не было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. Впоследствии в Белом доме заявили, что Зеленский якобы "разжигает конфликт", а западные СМИ сообщали, что Трамп требовал от него "исправить ситуацию".

Более того, 5 марта стало известно, что США остановили обмен разведданными с Украиной относительно ударов по территории России. Директор ЦРУ подтвердил, что Вашингтон приостановил не только обмен данными, но и поставки вооружения.

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