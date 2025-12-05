Анонс решения по новому главе ОП и условия для старта программы МВФ: новости за 4 декабря

Решение по новому руководителю Офиса президента будет уже в ближайшее время. Тем временем МВФ назвал условия для старта новой программы.

Более детально о том, что произошло в четверг, 4 декабря, - в материале РБК-Украина .

Решение по новому главе ОП будет в ближайшее время, - Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 4 декабря, заявил, что уже в ближайшее время будет решение относительно нового главы Офиса президента.

Он рассказал, что сегодня состоялись дополнительные встречи с кандидатами на должность нового руководителя Офиса президента.

МВФ назвал условия запуска новой программы для Украины

Украина должна выполнить несколько условий для того, чтобы Международный валютный фонд утвердил новую программу кредитования на более чем 8 млрд долларов, заявила официальный представитель МВФ Джули Козак.

В частности, Украина должна будет внедрить меры по расширению налоговой базы и устранению таможенных лазеек.

ВСУ продолжают удерживать северную часть Покровска, - Сырский

Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска. Битва за город продолжается, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, в районе Покровска и Мирнограда активными действиями блокируются попытки противника накопить штурмовые пехотные группы.

Макрон предложил "зимний" мораторий для РФ на удары по энергетике Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил руководителю Китая Си Цзиньпину заставить Россию принять мораторий на удары по украинской энергетической инфраструктуре как минимум до конца зимы.

Также французский лидер призвал китайского коллегу работать над прочным и справедливым миром в Украине

В Украине заработали новые правила бронирования для предприятий: что изменилось

С 4 декабря критически важным предприятиям разрешено бронировать сотрудников без ограничений по количеству.

Также новые правила бронирования работников предусматривают возможность брать на работу военнообязанных, которые нарушили правила воинского учета.