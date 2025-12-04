Макрон предложил "зимний" мораторий для РФ на удары по энергетике Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил руководителю Китая Си Цзиньпину заставить Россию принять мораторий на удары по украинской энергетической инфраструктуре как минимум до конца зимы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию совместной пресс-конференции Макрона и Си.
Макрон заявил, что война в Украине представляет большую угрозу для европейской безопасности. Также она угрожает международному порядку, который построен "на верховенстве права и эффективности нашей общей хартии".
Макрон отметил, что поскольку Китай и Франция понимают "серьезность ситуации и необходимость действительно прочного и длительного мира", Пекин и Париж могут укрепить сотрудничество в этом восстановлении.
"Я надеюсь, что Китай присоединится к нашему призыву к сотрудничеству и нашим усилиям, чтобы как можно скорее достичь по крайней мере прекращения огня в форме моратория на удары, направленные на критически важную инфраструктуру. Это является ключевым для будущей зимы, поскольку сегодня гражданская инфраструктура, и в частности энергетическая инфраструктура, остается под атакой России", - сказал он.
Также Макрон призвал Си работать над прочным и справедливым миром в Украине, чтобы война там наконец была завершена и не повторилась.
Отметим, что сам Си Цзиньпин во время пресс-конференции с Макроном заявил, что Китай поддерживает мирное соглашение по Украине. Однако, по его словам, Китай надеется на достижение "справедливого и обязательного соглашения, приемлемого для всех сторон".
Как известно, 3 декабря Макрон прибыл в Китай для трехдневного государственного визита. В планах президента Франции, который уже четвертый раз приезжает в Китай с визитом, было обсуждение вопросов торговли и дипломатии, а также требование к Пекину повлиять на вассальную Россию для достижения прекращения огня в Украине.