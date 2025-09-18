RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Анонс поездки Зеленского на Генассамблею ООН и бои в Купянске: новости за 17 сентября

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Тем временем в Купянске продолжаются бои с российскими оккупантами.

Более детально о том, что произошло в среду, 17 сентября, - в материале РБК-Украина.

Зеленский полетит в Нью-Йорк на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, - МИД

Уже на следующей неделе в Нью-Йорке состоится неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский, рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"Из новинок, таких особенностей в этом году, это проведение во время сегмента высокого уровня пятого саммита международной Крымской платформы", - рассказал он. 

В сети появились слухи о боях в центре Купянска: что происходит на самом деле

В сети начали распространять вброс о том, что оккупанты добрались до центра Купянска и там идут бои. Такая информация является неправдивой, отметил в комментарии РБК-Украина спикер ОСГВ "Днепр", подполковник Алексей Бельский.

"Оккупанты действуют на севере Купянска, куда им удалось инфильтрироваться из районов населенных пунктов Радьковка и Голубовка. Оккупантов уничтожают, часть попадает в плен", - сказал он.

Германия изменила позицию по использованию российских активов для Украины, - Bloomberg

Европа усиливает давление на Россию и ищет пути компенсации ущерба Украине. Германия смягчила осторожную позицию и выступает за использование замороженных средств, пишет Bloomberg. 

По данным издания, в Европе усиливается движение по расширению использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Такой шаг стал возможен после нового давления со стороны президента США Дональда Трампа и изменения позиции Германии.

Американско-украинский инвестфонд начал наполняться деньгами

В ближайшее время в американо-украинский инвестиционный фонд поступят первые взносы от обеих сторон на общую сумму 150 млн долларов, заявил министр экономики Украины Алексей Соболев.

Вклад США и Украины будет в равном объеме - по 75 млн долларов.

Украина уже получает первое оружие от США в рамках PURL? Что говорят в МИД

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первые пакеты оружия для Украины в рамках программы PURL и "они уже в дороге". 

Как отметил спикер МИД Георгий Тихий, украинская сторона расценивает это как чрезвычайно позитивный сигнал.

Владимир ЗеленскийООННью-ЙоркКупянск