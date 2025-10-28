ua en ru
Анонс плана прекращения огня в Украине и бои в Покровске: новости за 27 октября

Украина, Вторник 28 октября 2025 06:30
Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что уже на следующей неделе может быть готов план прекращения огня в Украине. Тем временем в Покровске продолжаются городские бои.

Более детально о том, что произошло в понедельник, 27 октября, - в материале РБК-Украина.

Зеленский: план прекращения огня подготовят за 7-10 дней, но Путин вряд ли его примет

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение следующей недели Украина с союзниками будет работать над планом прекращения огня между Украиной и Россией.

По словам главы государства, он скептически относится к тому, что Путин готов принять любой мирный план.

Россия стянула больше всего сил к Покровску, в городе продолжаются бои, - Зеленский

Покровск - главная цель для российских оккупантов. Россия стянула туда больше всего своих солдат, в городе происходят боевые действия, отметил президент Владимир Зеленский.

Он обратил внимание, что каждый результат украинских военных на этом направлении - результат для всей Украины и защиты государства.

Трамп о "Буревестнике" Путина: он должен закончить войну в Украине, а не испытывать ракеты

Президент США Дональд Трамп раскритиковал сообщения об испытаниях Россией крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник".

По его словам, российский диктатор Владимир Путин должен прекратить войну, а не заниматься испытаниями ракет.

ЕС ищет "план Б" после блокирования Бельгией репарационного кредита Украине, - Politico

Евросоюз может быть вынужден привлечь десятки миллиардов евро в виде общего долга, если Бельгия не согласится разблокировать механизм так называемого "репарационного кредита" Украине, пишет Politico.

Издание обращает внимание, что без новой финансовой помощи Украина может столкнуться со значительными трудностями уже в конце первого квартала 2026 года.

Украина расширит географию дальнобойности: Зеленский заинтриговал после Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, во время которого обсуждалось расширение географии дальнобойных ударов Украины по РФ.

Он отметил, что дальнобойные санкции против России стали главной темой Ставки.

Россия стянула больше всего сил к Покровску, в городе продолжаются бои, - Зеленский
