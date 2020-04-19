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До анексуваного Криму доставили благодатний вогонь

Новини » Політика     19.04.2020 - 14:34
До анексуваного Криму доставили благодатний вогонь

Його доставили в Міжнародний аеропорт "Сімферополь" регулярним рейсом з Москви

До анексованого Криму доставили благодатний вогонь з Єрусалиму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Повідомляється, що його доставили в Міжнародний аеропорт "Сімферополь" регулярним рейсом з Москви.

"Благодатний вогонь з єрусалимського храму Гробу Господнього прибув до Криму. Він був доставлений в Міжнародний аеропорт "Сімферополь" регулярним рейсом з Москви. Благодатний вогонь перевозився в спеціальних лампах Деві з дотриманням особливих заходів безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше посольство Ізраїлю в Україні повідомило, що через пандемію в цьому році сходження благодатного вогню в Єрусалимі пройде без присутності паломників і з обмеженою кількістю учасників.

Раніше настоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній повідомив, що ПЦУ може не отримати благодатний вогонь з Єрусалиму на Великдень. Він пояснив, що складність полягає в жорстких карантинних обмежень, введених Ізраїлем через спалах коронавірусу.

При цьому в УПЦ МП заявили, що делегація церкви доставить благодатний вогонь, попри карантин. Зазначалося, що представники єпархій зможуть отримати його у Свято-Воскресенському храмі, а від роздачі вогню в аеропорту вирішили відмовитися.

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