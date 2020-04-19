Иллюстративное фото (twitter.com/IsraelinUkraine)

Его доставили в Международный аэропорт "Симферополь" регулярным рейсом из Москвы

В аннексированный Крым доставили благодатный огонь из Иерусалима. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Сообщается, что его доставили в Международный аэропорт "Симферополь" регулярным рейсом из Москвы.

"Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня прибыл в Крым. Он был доставлен в Международный аэропорт "Симферополь" регулярным рейсом из Москвы. Благодатный огонь перевозился в специальных лампах Дэви с соблюдением особых мер безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее посольство Израиля в Украине сообщило, что из-за пандемии в этом году схождение благодатного огня в Иерусалиме пройдет без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.

Ранее настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что ПЦУ может не получить благодатный огонь из Иерусалима на Пасху. Он объяснил, что сложность заключается в жестких карантинных ограничениях, введенных Израилем из-за вспышки коронавируса.

При этом в УПЦ МП заявили, что делегация церкви доставит благодатный огонь, несмотря на карантин. Отмечалось, что представители епархий смогут получить его в Свято-Воскресенском храме, а от раздачи огня в аэропорту решили отказаться.