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У Криму винесли вирок черговому кримськотатарському активісту

Новини » Надзвичайні події    28.08.2019 - 18:32
У Криму винесли вирок черговому кримськотатарському активісту
Фото: Ділявер Гафаров (atr.ua)

Ділявера Гафарова засудили до 10 років в'язниці

Кіровський районний суд анексованого Криму засудив кримського татарина Ділявера Гафарова на 10 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Антона Нумлюка у Facebook.

Зазначається, що Гафарова звинуватили в участі в незаконному збройному формуванні" за частиною 2 статті 208 КК РФ.

За версією слідства, Гафаров в 2016-2018 роках нібито брав участь у кримськотатарському добровольчому батальйоні імені Номана Челебиджихана (зараз - громадське об'єднання "Аскер"), і був учасником економічної блокади Криму.

Гафаров був затриманий в анексованому Криму 30 жовтня 2018 року. У суді він заперечував вину і розповів, що організатор загону і власник телеканалу ATR (який мовить у Криму) Ленур Іслямов пропонував йому увійти в загін.

У Криму винесли вирок черговому кримськотатарському активісту

На каналі Гафаров працював перукарем. На пропозицію власника телеканалу він відповів відмовою, а пізніше звільнився з телеканалу. Після цього недовго попрацював у Києві та повернувся в анексований Крим, де його невдовзі затримали.

Звинувачення просило для Гафарова 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 27 серпня російські силовики в анексованому Криму провели обшук будинку кримськотатарського підприємця.

Раніше повідомлялося, що в Криму відбуваються зачистки за расовою і національною ознакою, а серед усіх політв'язнів РФ більше половини - кримські татари.

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