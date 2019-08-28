В Крыму вынесли приговор очередному крымскотатарскому активисту

Фото: Дилявер Гафаров (atr.ua)

Дилявера Гафарова приговорили к 10 годам тюрьмы

Кировский районный суд аннексированного Крыма засудил крымского татарина Дилявера Гафарова на 10 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Антона Нумлюка в Facebook.

Отмечается, что Гафарова обвинили в участии в "незаконном вооруженном формировании" по части 2 статьи 208 УК РФ.

По версии следствия, Гафаров в 2016-2018 годах якобы принимал участие в крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана (сейчас - общественное объединение "Аскер"), и был участником экономической блокады Крыма.

Гафаров был задержан в аннексированном Крыму 30 октября 2018 года. В суде он отрицал вину и рассказал, что организатор отряда и владелец украинского телеканала ATR (который вещает в Крыму) Ленур Ислямов предлагал ему войти в отряд.

На канале Гафаров работал парикмахером. На предложение собственника телеканала он ответил отказом, а позже уволился. После этого недолго поработал в Киеве и вернулся в аннексированный Крым, где его вскоре задержали.

Обвинение просило для Гафарова 12 лет лишения свободы.

Напомним, 27 августа российские силовики в аннексированном Крыму провели обыск дома крымскотатарского предпринимателя.

Ранее сообщалось, что в Крыму происходят зачистки по расовому и национальному признаку, а среди всех политзаключенных РФ больше половины - крымские татары.