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Не все откроют двери: как будут работать школы Киева с 1 сентября и где изменят формат

11:41 13.08.2026 Чт
2 мин
В КГГА рассказали, почему часть школ будет работать в очно-дистанционном формате
aimg Татьяна Веремеева
Не все откроют двери: как будут работать школы Киева с 1 сентября и где изменят формат Фото: Дети идут в школу (Getty Images)
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Школы Киева начнут учебный год 1 сентября. Однако в части заведений, поврежденных в результате российских атак, из-за незавершенных ремонтов обучение будет проходить в очно-дистанционном формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского.

Главное:

  • Старт 1 сентября: Учебный год в учебных заведениях столицы начнется 1 сентября, однако ситуация с безопасностью может корректировать формат работы.
  • Смешанный формат: Из-за незавершенных восстановительных работ после российских обстрелов часть школ будет работать в очно-дистанционном формате.
  • Ремонт параллельно с учебой: В поврежденных учреждениях ремонтные работы будут продолжаться параллельно с образовательным процессом.
  • Масштаб восстановления: Всего в городе сейчас идет восстановление 47 школ и 41 детского сада.

Как будут работать школы с 1 сентября

Сейчас в столице продолжаются восстановительные работы в 47 школах и 41 детском саду, поврежденных в результате российских атак.

По состоянию на 13 августа, в пяти школах не успеют полностью завершить все работы к началу учебного года. Речь идет о:

  • школы №101, №73 и №199 в Шевченковском районе;
  • лицей №160 в Дарницком районе;
  • специальную школу №10 в Дарницком районе.

В этих заведениях образовательный процесс организуют в очно-дистанционном формате. В то же время, ремонт будет продолжаться параллельно с учебой.

Формат работы каждой школы будут окончательно определяться с учетом ситуации и фактического состояния здания на 1 сентября.

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Сколько учебных заведений повреждено

С начала полномасштабной войны в Киеве в результате российской агрессии повреждено 314 учебных заведений. Только в 2026 году получили повреждения 107 таких объектов.

В КГГА подчеркивают, что ситуация остается изменчивой из-за постоянной угрозы новых российских атак. Поэтому формат обучения в отдельных школах при необходимости могут корректировать.

Ранее РБК-Украина писало, что минувшей зимой после массированных российских обстрелов значительная часть Киева оставалась без отопления. Чтобы сохранить возможность очного обучения, в некоторых районах города временно объединяли школы и детсады. В январе из-за резкого похолодания ряд школ в Украине перевели на дистанционное обучение, а в отдельных заведениях продлили зимние каникулы.

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