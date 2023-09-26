Англия отказалась играть против юниорских команд РФ, несмотря на решение UEFA
Федерация футбола Англии (FA) отказалась играть против юниорских команд РФ, несмотря на решение UEFA немедленно вернуть на международную арену сборную России U-17.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
Английские сборные не будут играть против российских юниорских команд, которые союз европейских футбольных ассоциаций вернул в международные соревнования.
"Мы не поддерживаем позицию повторного допущения России к соревнованиям UEFA по возрастным категориям, и наша позиция остается такой, что сборные Англии не будут играть против РФ", - говорится в заявлении FA.
Решение UEFA о возвращении сборной России U-17 в международные соревнования
UEFA неожиданно решил немедленно вернуть на международную арену сборную России U-17. В организации цинично заявили, что "детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, а футбол никогда не должен переставать посылать послание миру и надежды".
Хотя ранее президент UEFA Чеферин уверял, что функционеры "даже не могут обсуждать" возвращение российских команд на международную арену.
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