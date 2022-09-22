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"Даже не обсуждается". Президент УЕФА отверг возвращение России в международный футбол

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Ньон, Четверг 22 сентября 2022 10:39
"Даже не обсуждается". Президент УЕФА отверг возвращение России в международный футбол Фото: Александер Чеферин не видит оснований снимать футбольные санкции с России (facebook.com/uefa)
Автор: Антон Федорцив

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал отстранение сборной России от чемпионата Европы-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на L'Equipe.

9 октября в немецком Франкфурте состоится жеребьевка квалификации к Евро-2024. Среди шаров с названиями европейских сборных не будет России. Ее отстранение из-за полномасштабного вторжения в Украину будет продолжаться.

"Решение об отстранении сборной России и клубов приняли до следующих уведомлений. Мы следим за ситуацией, но пока не одобрим другое решение, это будет в силе. Следовательно, каждый раз с началом нового турнира принимать решение нам не надо", – заявил Чеферин.

По словам президента УЕФА, организация надеется на скорейшее завершение войны. Однако в нынешней ситуации функционеры "даже не могут обсуждать" возвращение российских команд.

"Это смесь политики и спорта. Мы только можем призывать к миру и надеяться, что война скоро закончится. Только тогда будем решать, что делать дальше", – добавил глава УЕФА.

Ранее Союз ассоциаций обнародовал формат жеребьевки отбора к Евро-2024. В списке команд оказалась сборная Беларуси. Ранее существовала вероятность отстранения команды вслед за сборной государства-агрессора – России. Однако ее просто разведут со сборной Украины.

Напомним, что украинская сборная потерпела разгром от Шотландии в Глазго.

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