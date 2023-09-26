Англія відмовилась грати проти юніорських команд РФ, попри рішення UEFA

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Англійські збірні не гратимуть проти російських юніорських команд, які спілка європейських футбольних асоціацій повернула до міжнародних змагань.

"Ми не підтримуємо позицію повторного допущення Росії до змагань UEFA за віковими категоріями, і наша позиція залишається такою, що збірні Англії не гратимуть проти РФ", - йдеться у заяві FA.

Рішення UEFA про повернення збірної Росії U-17 до міжнародних змагань

UEFA несподівано вирішив негайно повернути на міжнародну арену збірну Росії U-17. В організації цинічно заявили, що "дітей не можна карати за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих, а футбол ніколи не повинен переставати надсилати послання миру та надії."

Хоча раніше президент UEFA Чеферін запевняв, що функціонери "навіть не можуть обговорювати" повернення російських команд на міжнародну арену.