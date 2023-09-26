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"Они же дети". УЕФА цинично вернул российские юношеские команды в соревнования

Лимассол, Вторник 26 сентября 2023 18:30
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"Они же дети". УЕФА цинично вернул российские юношеские команды в соревнования Фото: Сборная России U-17 в скором времени будет играть в турнирах УЕФА (rfs.ru)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) неожиданно решил немедленно вернуть на международную арену сборную России U-17. Ранее руководство организации уверяло, что российские команды будут отстранены до завершения войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Союз допустил к соревнованиям сборные России в возрастной категории 17 лет. Такое решение принял исполнительный комитет УЕФА на заседании в кипрском Лимассоле.

Теперь все российские команды U-17 смогут соперничать под эгидой организации. Более того, решение напрямую повлияет на нынешний сезон. В соревнованиях, где уже провели жеребьевку, например, квалификации к Евро-2024 среди 17-летних, Россию должны добавить в список участников.

"УЕФА осознает, что детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен переставать посылать послания мира и надежды. Особенно грустно от того, что из-за длительного конфликта поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе", – говорится в кощунственном заявлении союза.

Ранее президент УЕФА Чеферин уверял, что функционеры "даже не могут обсуждать" возвращение российских команд на международную арену. В частности, российские клубы не выступают в еврокубках, а сборная не попала в квалификацию к Евро-2024. Параллельно ФИФА выгнала Россию из отбора к ЧМ-2022.

К слову, ранее "Шахтер" U-19 потерпел разгром от "Порту" U-19 в Юношеской лиге УЕФА.

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