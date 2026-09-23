Android исполнилось 18 лет: как открытый код сделал ОС первой в мире

Android исполняется 18 лет - система, начинавшаяся со смартфона HTC Dream, стала основой современного мобильного мира. От Android 1.0 в 2008 году платформа прошла путь в миллиарды устройств и огромную экосистему приложений.

РБК-Украина рассказывает о пути ОС, без которой не представляют жизни миллиарды пользователей по всему миру.

Путь от первого кнопочного смартфона к глобальной платформе

Первый смартфон на базе Android, известный также как T-Mobile G1, значительно отличался от современных гаджетов. У него была выдвижная физическая клавиатура, трекбол и небольшой сенсорный экран.

Однако главной идеей HTC Dream стала гибкость: устройство воспринималось как карманный компьютер, который каждый мог настроить под собственные нужды.

Наличие магазина приложений сразу открыло новые возможности для разработчиков.

Немаловажным шагом для распространения платформы стала ее открытая модель.

Производители смартфонов получили возможность изменять интерфейс, добавлять собственные функции и адаптировать систему под устройства разных ценовых категорий.

Это позволило быстро заполонить рынок гаджетами от многих брендов, хотя и повлекло за собой проблему фрагментации и задержек с выходом обновлений.

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Традиция "сладких" названий, развитие интерфейса и новые функции

В течение длительного времени каждая масштабная версия Android получала название десерта по алфавитному порядку - от Cupcake до Pie.

Вместе с названиями изменялись и возможности системы:

добавилась поддержка нескольких аккаунтов,

бесконтактные платежи,

биометрическая защита,

контроль разрешений для приложений,

управление с помощью жестов.

Параллельно изменялся и внешний вид интерфейса. Объемные элементы и тени ранних версий уступили место плоскому, более легкому и лаконичному дизайну.

Большой вклад в разнообразие устройств внесли фирменные оболочки производителей, которые добавляли уникальные настройки панели, дополнительные режимы многозадачности и собственные сервисы.

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Малоизвестные детали разработки и интересные факты об ОС

История создания и развития Android содержит множество интересных деталей.

Происхождение названия - Android изначально разрабатывался независимой командой как софт для мобильных устройств, после чего проект выкупила компания Google.

Зеленый робот - легендарный логотип создавался как простой и дружеский символ, быстро ставший частью массовой культуры.

Отказ от десертов - со временем компания перешла на простую цифровую нумерацию версий, чтобы сделать названия более понятными для пользователей во всех странах.

Упрощение разработки - появление готовой операционной системы позволило брендам не тратить ресурсы на создание собственного софта с нуля, что существенно ускорило развитие рынка.

Сегодня Android работает не только на смартфонах, но и на планшетах, телевизорах, часах и автомобильных системах.

Пройдя путь в 18 лет, платформа продолжает оставаться одной из главных движущих сил в мире технологий.